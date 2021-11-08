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Распространение коронавируса
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В Петербурге усилят контроль за соблюдением ограничений по COVID-19
В Петербурге усилят контроль за соблюдением ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
В Петербурге усилят контроль за соблюдением ограничений по COVID-19
Контроль за соблюдением действующих из-за ситуации с коронавирусом ограничений будет усилен в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:15
2021-11-08T19:15
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Контроль за соблюдением действующих из-за ситуации с коронавирусом ограничений будет усилен в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.Губернатор напомнил, что в настоящее время посещение всех учреждений культуры в Петербурге осуществляется только по предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего менее полугода назад. Такая же мера действует в отношении гостиниц, пансионатов, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий с числом участников более 40. С 15 ноября QR-код потребуется для входа в фитнес-клубы, бассейны, развлекательные заведения и на церемонии бракосочетания."Наш город одним из первых в России вводит систему обеспечения QR-кодами граждан, не имеющих личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С 1 ноября при вакцинации таким горожанам сразу выдается сертификат с QR-кодом на бумажном носителе по форме, установленной комитетом по здравоохранения. Такую же справку на бумажном носителе поликлиника выдаст петербуржцу, не зарегистрированному на портале Госуслуг, если он перенес заболевание не ранее чем полгода назад или имеет медотвод к вакцинации. Система новая, на этой неделе она функционирует в тестовом режиме. После 15 ноября начнет действовать в полном объеме", - отметил Беглов."Особенно хотел бы отметить повышение темпов вакцинации в нашем городе. Неделю назад, в первый нерабочий понедельник, у нас было сделано более 24,5 тысяч прививок. Из них 18,5 тысяч - первым компонентом "Спутника V". Это почти в два раза больше, чем в будние дни до осенних каникул. Всего за последние две недели число вакцинированных за сутки увеличилось среднем на 12-15 тысяч человек", - сказал он.Губернатор отметил, что город продолжает расширять сеть прививочных пунктов и возможности уже открытых."Накопленные запасы вакцины дают Петербургу возможность вакцинировать до 40 тысяч человек за сутки", - сказал он.
https://ria.ru/20211108/peterburg-1758113554.html
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общество, вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, qr-код
19:15 08.11.2021
 
В Петербурге усилят контроль за соблюдением ограничений по COVID-19

Беглов: в Петербурге усилят контроль за соблюдением ограничений по COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Женщина в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Контроль за соблюдением действующих из-за ситуации с коронавирусом ограничений будет усилен в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"С учетом всех обстоятельств, правительство Петербурга приняло решение не продлевать период нерабочих дней после 7 ноября. Борьба с эпидемией в Петербурге будет продолжена без остановки деятельности предприятий общественного питания, индустрии развлечений и непродовольственных магазинов. Вместе с тем напомню, что с 8 ноября для них установлен режим работы строго до 23 часов. Город усилит контроль за соблюдением этого и других действующих ограничений, вплоть до отзыва разрешений на работу. Исключений не будет ни для кого", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Губернатор напомнил, что в настоящее время посещение всех учреждений культуры в Петербурге осуществляется только по предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего менее полугода назад. Такая же мера действует в отношении гостиниц, пансионатов, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий с числом участников более 40. С 15 ноября QR-код потребуется для входа в фитнес-клубы, бассейны, развлекательные заведения и на церемонии бракосочетания.
"Наш город одним из первых в России вводит систему обеспечения QR-кодами граждан, не имеющих личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С 1 ноября при вакцинации таким горожанам сразу выдается сертификат с QR-кодом на бумажном носителе по форме, установленной комитетом по здравоохранения. Такую же справку на бумажном носителе поликлиника выдаст петербуржцу, не зарегистрированному на портале Госуслуг, если он перенес заболевание не ранее чем полгода назад или имеет медотвод к вакцинации. Система новая, на этой неделе она функционирует в тестовом режиме. После 15 ноября начнет действовать в полном объеме", - отметил Беглов.
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"Особенно хотел бы отметить повышение темпов вакцинации в нашем городе. Неделю назад, в первый нерабочий понедельник, у нас было сделано более 24,5 тысяч прививок. Из них 18,5 тысяч - первым компонентом "Спутника V". Это почти в два раза больше, чем в будние дни до осенних каникул. Всего за последние две недели число вакцинированных за сутки увеличилось среднем на 12-15 тысяч человек", - сказал он.
Губернатор отметил, что город продолжает расширять сеть прививочных пунктов и возможности уже открытых.
"Накопленные запасы вакцины дают Петербургу возможность вакцинировать до 40 тысяч человек за сутки", - сказал он.
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