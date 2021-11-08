https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758048663.html
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ лечатся 570 человек
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ лечатся 570 человек - РИА Новости, 08.11.2021
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ лечатся 570 человек
Подмосковье достигло антирекорда по числу пациентов на ИВЛ - 570 человек, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова . РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:19
2021-11-08T13:19
2021-11-08T13:27
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подмосковье достигло антирекорда по числу пациентов на ИВЛ - 570 человек, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова .
https://ria.ru/20211108/antitela-1758033372.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии
13:19 08.11.2021 (обновлено: 13:27 08.11.2021)
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ лечатся 570 человек
На ИВЛ в Подмосковье находятся 570 человек