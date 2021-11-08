https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758019595.html

Глава Минприроды заразился коронавирусом

Глава Минприроды заразился коронавирусом - РИА Новости, 08.11.2021

Глава Минприроды заразился коронавирусом

Глава Минприроды Александр Козлов не сможет принять участие в международных переговорах по климату в Глазго, у него COVID-19, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:16

2021-11-08T11:16

2021-11-08T11:51

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ГЛАЗГО, 8 ноя - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов не сможет принять участие в международных переговорах по климату в Глазго, у него COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате. В запланированных очных мероприятиях будут принимать участия заместители министра. В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие Сергей Аноприенко", - сообщила официальный представитель Минприроды России Марина Евсеева.Глава Минприроды должен был приехать в Глазго на COP26, на вторую неделю переговоров.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757318167.html

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2021

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общество, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии