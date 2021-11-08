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В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам

В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам - РИА Новости, 08.11.2021

В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам

Власти Мурманской области приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров, салонов красоты, саун и бань с 11 ноября,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T08:30

2021-11-08T08:30

2021-11-08T08:37

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МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров, салонов красоты, саун и бань с 11 ноября, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, работу торговых и торгово-развлекательных центров. При этом сохраняется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ", - сказал Чибис, отметив, что система кодов, введенная 30 октября на посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений доказала в регионе свою эффективность.По его словам, после опубликования информации о введении кодов, скорость вакцинации в регионе выросла в два раза. На сегодня полным курсом вакцинировано более 58%, а 7,6% - это те, кто переболел менее полугода назад.При этом по-прежнему QR-код может заменить справка о перенесенном заболевании, ПЦР-тест. Также губернатор отметил, что сотрудники организаций вправе попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. Все правила распространяются только на совершеннолетних.

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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