Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/kody-1757997972.html
В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам
В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам - РИА Новости, 08.11.2021
В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам
Власти Мурманской области приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров, салонов красоты, саун и бань с 11 ноября,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:30
2021-11-08T08:37
распространение коронавируса
общество
мурманская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757024117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b1d386f42cf734baffd174db8ba1387.jpg
МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров, салонов красоты, саун и бань с 11 ноября, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, работу торговых и торгово-развлекательных центров. При этом сохраняется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ", - сказал Чибис, отметив, что система кодов, введенная 30 октября на посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений доказала в регионе свою эффективность.По его словам, после опубликования информации о введении кодов, скорость вакцинации в регионе выросла в два раза. На сегодня полным курсом вакцинировано более 58%, а 7,6% - это те, кто переболел менее полугода назад.При этом по-прежнему QR-код может заменить справка о перенесенном заболевании, ПЦР-тест. Также губернатор отметил, что сотрудники организаций вправе попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. Все правила распространяются только на совершеннолетних.
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757024117_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d504a97bf3f1d85b2bb38c3750f3c812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мурманская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:30 08.11.2021 (обновлено: 08:37 08.11.2021)
 
В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам

Систему QR-кодов в Мурманской области с 11 ноября распространят на торговые центры и бани

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров, салонов красоты, саун и бань с 11 ноября, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, работу торговых и торгово-развлекательных центров. При этом сохраняется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ", - сказал Чибис, отметив, что система кодов, введенная 30 октября на посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений доказала в регионе свою эффективность.

"Система QR-кодов доказала свою эффективность, так как носит не запретительный характер, а позволяет тем людям, которые ответственно подошли к своему здоровью и безопасности окружающих, постепенно возвращаться к нормальной жизни. И благодаря принятым мерам нам удалось стабилизировать ситуацию", - отметил глава региона.

По его словам, после опубликования информации о введении кодов, скорость вакцинации в регионе выросла в два раза. На сегодня полным курсом вакцинировано более 58%, а 7,6% - это те, кто переболел менее полугода назад.
При этом по-прежнему QR-код может заменить справка о перенесенном заболевании, ПЦР-тест. Также губернатор отметил, что сотрудники организаций вправе попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. Все правила распространяются только на совершеннолетних.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоМурманская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
12:05Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
11:38ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте
11:37Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител
11:36В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу
11:33Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Лента новостейМолния
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакльГендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростковВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охотеВирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антителВ Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусуНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве