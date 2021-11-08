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В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам
В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам - РИА Новости, 08.11.2021
В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам
Власти Мурманской области приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров, салонов красоты, саун и бань с 11 ноября,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:30
2021-11-08T08:30
2021-11-08T08:37
распространение коронавируса
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МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров, салонов красоты, саун и бань с 11 ноября, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, работу торговых и торгово-развлекательных центров. При этом сохраняется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ", - сказал Чибис, отметив, что система кодов, введенная 30 октября на посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений доказала в регионе свою эффективность.По его словам, после опубликования информации о введении кодов, скорость вакцинации в регионе выросла в два раза. На сегодня полным курсом вакцинировано более 58%, а 7,6% - это те, кто переболел менее полугода назад.При этом по-прежнему QR-код может заменить справка о перенесенном заболевании, ПЦР-тест. Также губернатор отметил, что сотрудники организаций вправе попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. Все правила распространяются только на совершеннолетних.
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РИА Новости
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общество, мурманская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:30 08.11.2021 (обновлено: 08:37 08.11.2021)
В Мурманской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам
Систему QR-кодов в Мурманской области с 11 ноября распространят на торговые центры и бани
МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости.
Власти Мурманской области
приняли решение распространить систему использования QR-кодов на работу торговых центров, салонов красоты, саун и бань с 11 ноября, сообщил губернатор Андрей Чибис
на оперативном совещании в понедельник.
"С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, работу торговых и торгово-развлекательных центров. При этом сохраняется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ", - сказал Чибис, отметив, что система кодов, введенная 30 октября на посещение спортивных и культурно-развлекательных учреждений доказала в регионе свою эффективность.
"Система QR-кодов доказала свою эффективность, так как носит не запретительный характер, а позволяет тем людям, которые ответственно подошли к своему здоровью и безопасности окружающих, постепенно возвращаться к нормальной жизни. И благодаря принятым мерам нам удалось стабилизировать ситуацию", - отметил глава региона.
По его словам, после опубликования информации о введении кодов, скорость вакцинации в регионе выросла в два раза. На сегодня полным курсом вакцинировано более 58%, а 7,6% - это те, кто переболел менее полугода назад.
При этом по-прежнему QR-код может заменить справка о перенесенном заболевании, ПЦР-тест. Также губернатор отметил, что сотрудники организаций вправе попросить предъявить документ, удостоверяющий личность. Все правила распространяются только на совершеннолетних.