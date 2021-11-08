https://ria.ru/20211108/kislorod-1758096688.html

В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода

В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода - РИА Новости, 08.11.2021

В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода

Для закупки концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью из федерального бюджета в Вологодскую область... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:03

2021-11-08T17:03

2021-11-08T17:03

распространение коронавируса

общество

олег кувшинников

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здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Для закупки концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью из федерального бюджета в Вологодскую область направят свыше 64 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Нам выделено более 64 миллионов рублей из федерального бюджета для покупки концентраторов кислорода для больных COVID-19", - сообщил Кувшинников.Он добавил, что объем потребляемого медицинского кислорода постоянно растет, сейчас он составляет 8 тысяч тонн в сутки, 88 человек находятся на аппаратах ИВЛ, еще 848 человек на кислородной поддержке."В регион поступит концентратор с высокой производительностью - свыше 1 тысячи литров в минуту", – отметил Кувшинников.Глава региона дал поручение департаменту здравоохранения области в сжатые сроки закупить необходимое оборудование, которое позволит сократить потребность в медицинском кислороде.Также Вологодская область получит около 95 миллионов рублей на бесплатные препараты от COVID-19. Средства из федерального бюджета должны поступить до конца года.

https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757885418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kovid-1758058737.html

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