https://ria.ru/20211108/kislorod-1758096688.html
В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода
В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода - РИА Новости, 08.11.2021
В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода
Для закупки концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью из федерального бюджета в Вологодскую область... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:03
2021-11-08T17:03
2021-11-08T17:03
распространение коронавируса
общество
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_f103e0abdcba5adc5f37f1f0e8f58689.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Для закупки концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью из федерального бюджета в Вологодскую область направят свыше 64 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Нам выделено более 64 миллионов рублей из федерального бюджета для покупки концентраторов кислорода для больных COVID-19", - сообщил Кувшинников.Он добавил, что объем потребляемого медицинского кислорода постоянно растет, сейчас он составляет 8 тысяч тонн в сутки, 88 человек находятся на аппаратах ИВЛ, еще 848 человек на кислородной поддержке."В регион поступит концентратор с высокой производительностью - свыше 1 тысячи литров в минуту", – отметил Кувшинников.Глава региона дал поручение департаменту здравоохранения области в сжатые сроки закупить необходимое оборудование, которое позволит сократить потребность в медицинском кислороде.Также Вологодская область получит около 95 миллионов рублей на бесплатные препараты от COVID-19. Средства из федерального бюджета должны поступить до конца года.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757885418.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kovid-1758058737.html
вологодская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b61b09cdf7964f9c41dde4052f3c349b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кислород
В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода
В Вологодской области выделили 64 миллионов рублей на закупку концентратора кислорода