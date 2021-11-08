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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/kislorod-1758096688.html
В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода
В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода - РИА Новости, 08.11.2021
В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода
Для закупки концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью из федерального бюджета в Вологодскую область... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:03
2021-11-08T17:03
распространение коронавируса
общество
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Для закупки концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью из федерального бюджета в Вологодскую область направят свыше 64 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Нам выделено более 64 миллионов рублей из федерального бюджета для покупки концентраторов кислорода для больных COVID-19", - сообщил Кувшинников.Он добавил, что объем потребляемого медицинского кислорода постоянно растет, сейчас он составляет 8 тысяч тонн в сутки, 88 человек находятся на аппаратах ИВЛ, еще 848 человек на кислородной поддержке."В регион поступит концентратор с высокой производительностью - свыше 1 тысячи литров в минуту", – отметил Кувшинников.Глава региона дал поручение департаменту здравоохранения области в сжатые сроки закупить необходимое оборудование, которое позволит сократить потребность в медицинском кислороде.Также Вологодская область получит около 95 миллионов рублей на бесплатные препараты от COVID-19. Средства из федерального бюджета должны поступить до конца года.
https://ria.ru/20211106/koronavirus-1757885418.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kovid-1758058737.html
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общество, олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кислород
17:03 08.11.2021
 
В Вологодской области выделили средства на закупку концентратора кислорода

В Вологодской области выделили 64 миллионов рублей на закупку концентратора кислорода

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Для закупки концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью из федерального бюджета в Вологодскую область направят свыше 64 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Нам выделено более 64 миллионов рублей из федерального бюджета для покупки концентраторов кислорода для больных COVID-19", - сообщил Кувшинников.
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Он добавил, что объем потребляемого медицинского кислорода постоянно растет, сейчас он составляет 8 тысяч тонн в сутки, 88 человек находятся на аппаратах ИВЛ, еще 848 человек на кислородной поддержке.
"В регион поступит концентратор с высокой производительностью - свыше 1 тысячи литров в минуту", – отметил Кувшинников.
Глава региона дал поручение департаменту здравоохранения области в сжатые сроки закупить необходимое оборудование, которое позволит сократить потребность в медицинском кислороде.
Также Вологодская область получит около 95 миллионов рублей на бесплатные препараты от COVID-19. Средства из федерального бюджета должны поступить до конца года.
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Распространение коронавирусаОбществоОлег КувшинниковВологодская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКислород
 
 
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