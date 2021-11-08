https://ria.ru/20211108/kislorod-1758006327.html

ЦВО передал более 30 тонн кислорода для помощи пациентам с COVID-19

ЦВО передал более 30 тонн кислорода для помощи пациентам с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021

ЦВО передал более 30 тонн кислорода для помощи пациентам с COVID-19

Центральный военный округ (ЦВО) уже передал более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с коронавирусом, сообщил журналистам командующий войсками... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:04

2021-11-08T10:04

2021-11-08T10:04

распространение коронавируса

общество

ульяновская область

здоровье - общество

александр лапин

центральный военный округ

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Центральный военный округ (ЦВО) уже передал более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с коронавирусом, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин."Мы сейчас выделяем кислород уже для четырех регионов. И еще в пятый регион сейчас будем распределять кислород. В частности, в Ульяновскую область мы уже выделяем три тонны кислорода, чтобы спасать людей. Мы завели группу своих лучших специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией в Хакасию, где они уже приступили к работе в четырех больницах. В общей сложности мы уже передали для ковидных пациентов более 30 тонн кислорода", - сказал Лапин.Кроме того, по его словам, ЦВО по согласованию с Минобороны РФ взял на себя лечение гражданского персонала министерства обороны в 29 регионах, где дислоцируются госпиталя округа или филиалы госпиталей. Таким образом, разгружаются гражданские больницы."Я всегда воспитывался на одном из прекрасных принципов – народ и армия едины. Всегда стремился помогать нашему народу во всех абсолютно условиях. Мы обязательно поможем всем, что у нас имеется… Вне всякого сомнения, как только будем первое обращение, мы сразу, как пожарная машина, придем на помощь", - подчеркнул командующий.

https://ria.ru/20211108/covid-19-1757998727.html

https://ria.ru/20211103/kislorod-1757581974.html

ульяновская область

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