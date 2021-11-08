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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/kislorod-1758006327.html
ЦВО передал более 30 тонн кислорода для помощи пациентам с COVID-19
ЦВО передал более 30 тонн кислорода для помощи пациентам с COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2021
ЦВО передал более 30 тонн кислорода для помощи пациентам с COVID-19
Центральный военный округ (ЦВО) уже передал более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с коронавирусом, сообщил журналистам командующий войсками... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:04
2021-11-08T10:04
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
здоровье - общество
александр лапин
центральный военный округ
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Центральный военный округ (ЦВО) уже передал более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с коронавирусом, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин."Мы сейчас выделяем кислород уже для четырех регионов. И еще в пятый регион сейчас будем распределять кислород. В частности, в Ульяновскую область мы уже выделяем три тонны кислорода, чтобы спасать людей. Мы завели группу своих лучших специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией в Хакасию, где они уже приступили к работе в четырех больницах. В общей сложности мы уже передали для ковидных пациентов более 30 тонн кислорода", - сказал Лапин.Кроме того, по его словам, ЦВО по согласованию с Минобороны РФ взял на себя лечение гражданского персонала министерства обороны в 29 регионах, где дислоцируются госпиталя округа или филиалы госпиталей. Таким образом, разгружаются гражданские больницы."Я всегда воспитывался на одном из прекрасных принципов – народ и армия едины. Всегда стремился помогать нашему народу во всех абсолютно условиях. Мы обязательно поможем всем, что у нас имеется… Вне всякого сомнения, как только будем первое обращение, мы сразу, как пожарная машина, придем на помощь", - подчеркнул командующий.
https://ria.ru/20211108/covid-19-1757998727.html
https://ria.ru/20211103/kislorod-1757581974.html
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общество, ульяновская область, здоровье - общество, александр лапин, центральный военный округ, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:04 08.11.2021
 
ЦВО передал более 30 тонн кислорода для помощи пациентам с COVID-19

ЦВО передал более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 8 ноя – РИА Новости. Центральный военный округ (ЦВО) уже передал более 30 тонн кислорода больницам для помощи пациентам с коронавирусом, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин.
"Мы сейчас выделяем кислород уже для четырех регионов. И еще в пятый регион сейчас будем распределять кислород. В частности, в Ульяновскую область мы уже выделяем три тонны кислорода, чтобы спасать людей. Мы завели группу своих лучших специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией в Хакасию, где они уже приступили к работе в четырех больницах. В общей сложности мы уже передали для ковидных пациентов более 30 тонн кислорода", - сказал Лапин.
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Кроме того, по его словам, ЦВО по согласованию с Минобороны РФ взял на себя лечение гражданского персонала министерства обороны в 29 регионах, где дислоцируются госпиталя округа или филиалы госпиталей. Таким образом, разгружаются гражданские больницы.
"Я всегда воспитывался на одном из прекрасных принципов – народ и армия едины. Всегда стремился помогать нашему народу во всех абсолютно условиях. Мы обязательно поможем всем, что у нас имеется… Вне всякого сомнения, как только будем первое обращение, мы сразу, как пожарная машина, придем на помощь", - подчеркнул командующий.
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Распространение коронавирусаОбществоУльяновская областьЗдоровье - ОбществоАлександр ЛапинЦентральный военный округКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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