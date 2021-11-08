https://ria.ru/20211108/kino-1758032972.html
Фонд кино прокомментировал прекращение поддержки журнала "Искусство кино"
Фонд кино прокомментировал прекращение поддержки журнала "Искусство кино" - РИА Новости, 08.11.2021
Фонд кино прокомментировал прекращение поддержки журнала "Искусство кино"
Фонд кино не оказывал поддержку информационным проектам печатных СМИ с 2020 года, сообщила его пресс-служба, комментируя информацию о прекращении финансирования РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:18
2021-11-08T12:18
2021-11-08T12:18
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антон долин
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Фонд кино не оказывал поддержку информационным проектам печатных СМИ с 2020 года, сообщила его пресс-служба, комментируя информацию о прекращении финансирования журнала "Искусство кино".Главный редактор журнала Антон Долин 4 ноября заявил о прекращении финансирования издания со стороны Фонда кино. На странице сбора на поддержку и развитие киножурнала на краудфандинговой платформе Planeta.ru он выложил видео, где сказал, что журнал не имеет государственной поддержки."Фонд кино никогда не выделял средств на содержание иных юридических лиц, а тем более средств массовой информации. Вместе с тем Фонд кино оказывал поддержку отдельным информационным проектам, осуществляемым отраслевыми СМИ. Такая поддержка оказывалась в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. <…> С 2020 года поддержка информационных проектов никаких печатных отраслевых СМИ Фондом кино не оказывалась", - прокомментировала пресс-служба.Уточняется, что с 2017 года поддержка оказывалась по заявительному принципу - в ответ на обращения СМИ."Обращений (запросов) о подобной поддержке ни официальных, ни в рамках рабочего диалога от ИК в Фонд кино в 2021 году не поступало", - отметила пресс-служба.
https://ria.ru/20211008/kino-1753645535.html
https://ria.ru/20211030/kino-1756675284.html
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общество, фонд кино, антон долин, кино, россия, культура
Фонд кино прокомментировал прекращение поддержки журнала "Искусство кино"
Фонд кино: организация не оказывала поддержку печатных СМИ с 2020 года
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Фонд кино не оказывал поддержку информационным проектам печатных СМИ с 2020 года, сообщила его пресс-служба, комментируя информацию о прекращении финансирования журнала "Искусство кино".
Главный редактор журнала Антон Долин
4 ноября заявил о прекращении финансирования издания со стороны Фонда кино
. На странице сбора на поддержку и развитие киножурнала на краудфандинговой платформе Planeta.ru он выложил видео, где сказал, что журнал не имеет государственной поддержки.
"Фонд кино никогда не выделял средств на содержание иных юридических лиц, а тем более средств массовой информации. Вместе с тем Фонд кино оказывал поддержку отдельным информационным проектам, осуществляемым отраслевыми СМИ. Такая поддержка оказывалась в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. <…> С 2020 года поддержка информационных проектов никаких печатных отраслевых СМИ Фондом кино не оказывалась", - прокомментировала пресс-служба.
Уточняется, что с 2017 года поддержка оказывалась по заявительному принципу - в ответ на обращения СМИ.
"Обращений (запросов) о подобной поддержке ни официальных, ни в рамках рабочего диалога от ИК в Фонд кино в 2021 году не поступало", - отметила пресс-служба.