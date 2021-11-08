https://ria.ru/20211108/kiberprestupleniya-1758132284.html

США предъявили обвинения в кибервзломах россиянину Полянину

США предъявили обвинения в кибервзломах россиянину Полянину - РИА Новости, 08.11.2021

США предъявили обвинения в кибервзломах россиянину Полянину

США предъявили гражданину РФ Евгению Полянину обвинения в кибервзломах, сообщил генпрокурор Меррик Гарленд. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T20:56

2021-11-08T20:56

2021-11-08T21:26

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593381546_0:437:2864:2048_1920x0_80_0_0_4b41c92096590aadb166e18018f28abe.jpg

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США предъявили гражданину РФ Евгению Полянину обвинения в кибервзломах, сообщил генпрокурор Меррик Гарленд.По его словам, 6,1 миллиона долларов из этой суммы удалось у Полянина конфисковать.Полянин и Ярослав Васинский обвиняются в кибервзломе и сговоре с целью кибервзлома и отмывания средств.Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому обвинения в кибервымогательстве по 11 пунктам. Васинского и гражданина России Евгения Полянина также внесли в список американских санкций, обвинив в принадлежности к группировке REvil, причинившей ущерб более чем на 200 миллионов долларов. Одной из жертв стала компания Kasea, зараженными оказались 175 тысяч компьютеров, где стояли ее программы.

https://ria.ru/20210929/khaker-1752289068.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия