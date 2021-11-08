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США предъявили обвинения в кибервзломах россиянину Полянину
США предъявили обвинения в кибервзломах россиянину Полянину - РИА Новости, 08.11.2021
США предъявили обвинения в кибервзломах россиянину Полянину
США предъявили гражданину РФ Евгению Полянину обвинения в кибервзломах, сообщил генпрокурор Меррик Гарленд. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T20:56
2021-11-08T21:26
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США предъявили гражданину РФ Евгению Полянину обвинения в кибервзломах, сообщил генпрокурор Меррик Гарленд.По его словам, 6,1 миллиона долларов из этой суммы удалось у Полянина конфисковать.Полянин и Ярослав Васинский обвиняются в кибервзломе и сговоре с целью кибервзлома и отмывания средств.Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому обвинения в кибервымогательстве по 11 пунктам. Васинского и гражданина России Евгения Полянина также внесли в список американских санкций, обвинив в принадлежности к группировке REvil, причинившей ущерб более чем на 200 миллионов долларов. Одной из жертв стала компания Kasea, зараженными оказались 175 тысяч компьютеров, где стояли ее программы.
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сша, россия
20:56 08.11.2021 (обновлено: 21:26 08.11.2021)
 
США предъявили обвинения в кибервзломах россиянину Полянину

США выдвинули уголовные обвинения против россиянина Полянина по делу о кибервымогательстве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеталлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Металлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США предъявили гражданину РФ Евгению Полянину обвинения в кибервзломах, сообщил генпрокурор Меррик Гарленд.
"Кибератаки Полянина с целью вымогательства повлияли на множество компаний и организаций в США… Полянин в общей сложности смог получить 13 миллионов долларов со своих жертв", - сказал Гарленд на пресс-конференции.
По его словам, 6,1 миллиона долларов из этой суммы удалось у Полянина конфисковать.
Полянин и Ярослав Васинский обвиняются в кибервзломе и сговоре с целью кибервзлома и отмывания средств.
Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому обвинения в кибервымогательстве по 11 пунктам. Васинского и гражданина России Евгения Полянина также внесли в список американских санкций, обвинив в принадлежности к группировке REvil, причинившей ущерб более чем на 200 миллионов долларов. Одной из жертв стала компания Kasea, зараженными оказались 175 тысяч компьютеров, где стояли ее программы.
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