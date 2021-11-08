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Европол задержал пять человек по подозрению в применении хакерских сервисов
Европол задержал пять человек по подозрению в применении хакерских сервисов - РИА Новости, 08.11.2021
Европол задержал пять человек по подозрению в применении хакерских сервисов
По меньшей мере пять человек были задержаны в нескольких странах по подозрению в применении хакерских сервисов REvil, сообщает Европол. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:49
2021-11-08T19:49
2021-11-08T19:49
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пять человек были задержаны в нескольких странах по подозрению в применении хакерских сервисов REvil, сообщает Европол.Европол в понедельник сообщил об итогах операции GoldDust, в которой помимо ведомства принимали участие еще 17 стран, а также Интерпол и Евроюст. Отмечается, что в ходе операции из-за вероятных связей с REvil были задержаны два человека в ноябре в Румынии, еще трое были задержаны в других странах с февраля этого года. Правоохранители также задержали двоих, подозреваемых в применении вирусов-вымогателей GandCrab.Предположительно, за время своей деятельности подозреваемые совершили атаки на по меньшей мере 7 тысяч пользователей и требовали более 200 миллионов евро в качестве выкупа.
https://ria.ru/20211108/kibervymogatelstvo-1758114277.html
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в мире, румыния, интерпол, европол, кибербезопасность, хакеры
Европол задержал пять человек по подозрению в применении хакерских сервисов
Европол задержал пять человек по подозрению в применении хакерских сервисов REvil