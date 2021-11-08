https://ria.ru/20211108/kapitoliy-1758017192.html

Участник январского штурма Капитолия попросил убежища в Белоруссии

Участник январского штурма Капитолия попросил убежища в Белоруссии - РИА Новости, 08.11.2021

Участник январского штурма Капитолия попросил убежища в Белоруссии

Участник январских протестов в Вашингтоне Эван Ньюман попросил убежища в Белоруссии, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1" РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:05

2021-11-08T11:05

2021-11-08T11:59

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МИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Участник январских протестов в Вашингтоне Эван Ньюман попросил убежища в Белоруссии, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1"Сторонники Дональда Трампа 6 января проникли в Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса, погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили посторонних из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах."Американец Эван Ньюман просит убежище в Беларуси. <...> Один из участников протестов в Вашингтоне, кого американское правительство обвиняет в захвате Капитолия, нелегально перешел белорусскую границу и просит защиты", — говорится в сюжете телеканала.Мужчина заявил, что его внесли в список самых разыскиваемых ФБР преступников с просьбой к общественности помочь в поиске. "Меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. Думаю, все они являются уголовными преступлениями… Но я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным: утверждается, что я ударил офицера полиции, но это не имеет никаких оснований", — сказал Ньюман.По его словам, он понимал, что его "опознают, поэтому первым делом уехал". "Я начал скрываться, ездить по Америке,.. нанял юриста, адвокат сказал, что я могу поехать в Европу в командировку. Поэтому я спланировал ее для своей компании по производству сумок", — сказал он. Американец пояснил, что это позволяло выиграть время, чтобы адвокат разобрался с его делом, поскольку никаких судебных разбирательств в отношении мужчины на тот момент не проходило.По информации телеканала, Ньюмана задержали белорусские пограничники в августе при попытке попасть в страну через границу с Украиной, чтобы "впоследствии просить здесь убежище". Он проделал путь из США в Италию на самолете, оттуда на поезде в Швейцарию, на автомобиле в Германию, потом в Польшу, а затем на Украину, где проживал в Житомире около четырех месяцев, пока не заметил за собой слежку. "Я не решался попросить убежища, пока СБУ не начало преследовать меня на Украине. Это политическое преследование, а не расследование уголовного преступления", — отметил Ньюман. Мужчина, который проживал в Калифорнии с женой и детьми, рассказал телеканалу о своих "приключениях" в припятских лесах, как попал в болото, видел диких кабанов, змей, пауков.В сюжете поясняется, что в январе Ньюман принял участие в протестах по оспариванию результатов выборов президента США. "Когда я был у Капитолия, никто не входил через окна, там были сотни людей. После того, как мужчина разбил окно и сказал нам войти, никто этого не сделал. Правительство так с 90-х годов создает эти ситуации, которые тестирует на нас, потом называя террористическим событием или чем-то в этом роде", — сказал он.При этом в департаменте по гражданству и миграции МВД Белоруссии РИА Новости не стали комментировать озвученную в сюжете информацию о Ньюмане, сославшись на конфиденциальность таких данных. Там пояснили, что не могут разглашать персональные сведения без предварительного согласия конкретного лица. Между тем в ведомстве рассказали, что в этом году с ходатайствами о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Белоруссии обратились три гражданина США. Их заявления пока рассматривают. Об обстоятельствах и причинах такого решения американцев в департаменте говорить не стали.

https://ria.ru/20211030/tramp-1757024377.html

https://rsport.ria.ru/20210930/keller-1752418336.html

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в мире, сша, калифорния, джо байден, дональд трамп, мвд белоруссии, капитолий, фбр