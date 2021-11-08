https://ria.ru/20211108/istoriya-1758027418.html
Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна - РИА Новости, 08.11.2021
Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
Освобождение Киева в 1943 году является одной из самых успешных и хорошо подготовленных операций Красной армии, что признавали даже в нацистской Германии,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:52
2021-11-08T11:52
2021-11-08T11:52
в мире
украина
киев
ссср
владимир зеленский
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Освобождение Киева в 1943 году является одной из самых успешных и хорошо подготовленных операций Красной армии, что признавали даже в нацистской Германии, заявил РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, написавшего в Telegram, что руководство Советского Союза при освобождении Киева от нацистов в 1943 году бросило на "верную смерть" не прошедших подготовку и плохо вооруженных местных жителей."Освобождение Киева и всей Украины в целом было одной из самых блестящих операций Красной армии. Если Зеленский этого не понимает, то может прочитать последнюю треть мемуаров немецкого фельдмаршала Манштейна, который командовал нацистскими войсками в том регионе, и даже он, будучи противником, даёт высокую оценку действиям Красной армии", - сказал Буранов.Военный историк подчеркнул, что взятие Киева в течение нескольких суток говорит о стратегической зрелости советского командования. Собеседник агентства признал, что потери советской армии при освобождении Украины были масштабными (от 800 тысяч до одного миллиона бойцов), однако речь идёт о представителях всех республик СССР, а не местных мирных жителях, которых якобы пустили на "пушечное мясо"."Делая такие заявления, Зеленский пытается следовать современной конъюнктуре, сложившейся в его стране, но у него вряд ли из этого что-то выйдет, потому что история Великой Отечественной войны, в том числе и для президента Украины, – это история семей, сложно будет её переписать", - подытожил Буранов.Красная Армия освободила столицу Украины от немецко-фашистских захватчиков 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина взяли город под контроль и захватили важнейший плацдарм для дальнейшего освобождения Правобережной Украины. Бои в пригородах продолжались еще несколько дней, а завершилась Киевская наступательная операция 13 ноября взятием Житомира.
https://ria.ru/20211108/kiev-1757991185.html
https://ria.ru/20211106/ukraina-1757885060.html
https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html
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в мире, украина, киев, ссср, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945)
Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
Историк Буранов посоветовал Зеленскому прочитать воспоминания Манштейна о битве за Киев