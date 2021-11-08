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Туризм
https://ria.ru/20211108/ispaniya-1758050291.html
Власти Испании изменили правила получения визы
Власти Испании изменили правила получения визы - РИА Новости, 08.11.2021
Власти Испании изменили правила получения визы
Испания с 8 ноября изменила условия подачи документов на визы, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:25
2021-11-08T14:25
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Испания с 8 ноября изменила условия подачи документов на визы, сообщает АТОР.По сообщению компании BLS, визового провайдера Испании в России, теперь каждый заявитель обязан предоставить биометрические данные в визовом центре независимо от срока действия сделанных ранее. Исключение — дети, если на момент въезда в страну им будет меньше 12 лет.Туроператоры отмечают, что аналогичные требования к заявителям предъявляют консульские службы Греции, Австрии и Венгрии.Причин тому несколько. Во-первых, биометрические данные заявителя хранятся в Визовой информационной системе (VIS) только пять лет. Затем процедуру нужно пройти повторно. Значит, в 2021 году предстоит сделать это тем, кто впервые оставил такие сведения о себе в 2016 году.Во-вторых, из-за действующих ограничений на пересечение границ страны Шенгенской зоны сейчас не пользуются общей системой VIS, а формируют собственные биометрические базы.
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
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испания, венгрия, австрия, греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), шенгенская зона, визы, туризм, россия, туристы
14:25 08.11.2021
 
Власти Испании изменили правила получения визы

Для получения испанской визы потребуется повторная биометрия

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Испания с 8 ноября изменила условия подачи документов на визы, сообщает АТОР.
По сообщению компании BLS, визового провайдера Испании в России, теперь каждый заявитель обязан предоставить биометрические данные в визовом центре независимо от срока действия сделанных ранее. Исключение — дети, если на момент въезда в страну им будет меньше 12 лет.
Туроператоры отмечают, что аналогичные требования к заявителям предъявляют консульские службы Греции, Австрии и Венгрии.
Причин тому несколько. Во-первых, биометрические данные заявителя хранятся в Визовой информационной системе (VIS) только пять лет. Затем процедуру нужно пройти повторно. Значит, в 2021 году предстоит сделать это тем, кто впервые оставил такие сведения о себе в 2016 году.
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