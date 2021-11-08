https://ria.ru/20211108/ispaniya-1758050291.html

Власти Испании изменили правила получения визы

Власти Испании изменили правила получения визы - РИА Новости, 08.11.2021

Власти Испании изменили правила получения визы

Испания с 8 ноября изменила условия подачи документов на визы, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:25

2021-11-08T14:25

2021-11-08T14:25

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Испания с 8 ноября изменила условия подачи документов на визы, сообщает АТОР.По сообщению компании BLS, визового провайдера Испании в России, теперь каждый заявитель обязан предоставить биометрические данные в визовом центре независимо от срока действия сделанных ранее. Исключение — дети, если на момент въезда в страну им будет меньше 12 лет.Туроператоры отмечают, что аналогичные требования к заявителям предъявляют консульские службы Греции, Австрии и Венгрии.Причин тому несколько. Во-первых, биометрические данные заявителя хранятся в Визовой информационной системе (VIS) только пять лет. Затем процедуру нужно пройти повторно. Значит, в 2021 году предстоит сделать это тем, кто впервые оставил такие сведения о себе в 2016 году.Во-вторых, из-за действующих ограничений на пересечение границ страны Шенгенской зоны сейчас не пользуются общей системой VIS, а формируют собственные биометрические базы.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

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