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Представители МИД России и Ирака обсудили отношения между странами
Представители МИД России и Ирака обсудили отношения между странами - РИА Новости, 08.11.2021
Представители МИД России и Ирака обсудили отношения между странами
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем премьер-министра, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном покушение на... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:19
2021-11-08T13:19
в мире
ирак
багдад (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
мид ирака
россия
фуад хусейн
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем премьер-министра, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном покушение на иракского премьера Мустафу аль-Казими, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы Ф. Хусейн поделился информацией о совершенном покушении на премьер-министра Ирака Мустафу Каземи путем ударов с БПЛА по его резиденции, расположенной в "зеленой зоне" Багдада", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что в ходе разговора с российской стороны была подтверждена солидарность с руководством и народом Ирака в борьбе с терроризмом, отмечена важность сплочения иракского общества в противостоянии с любыми попытками дестабилизации ситуации в стране."Был также затронут ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно- техническому сотрудничеству, иракскую часть которой возглавляет Ф. Хусейн", - добавили в МИД РФ.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака Мустафы аль-Казими в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения. Сам аль-Казими в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
https://ria.ru/20211108/pokushenie-1758046255.html
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ирак
багдад (город)
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в мире, ирак, багдад (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, мид ирака, россия, фуад хусейн
13:19 08.11.2021
 
Представители МИД России и Ирака обсудили отношения между странами

МИД: Багдад поделился с Москвой информацией о покушении на премьера Ирака аль-Казими

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем премьер-министра, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном покушение на иракского премьера Мустафу аль-Казими, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы Ф. Хусейн поделился информацией о совершенном покушении на премьер-министра Ирака Мустафу Каземи путем ударов с БПЛА по его резиденции, расположенной в "зеленой зоне" Багдада", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
13:07
В МИД осудили покушение на премьер-министра Ирака
Отмечается, что в ходе разговора с российской стороны была подтверждена солидарность с руководством и народом Ирака в борьбе с терроризмом, отмечена важность сплочения иракского общества в противостоянии с любыми попытками дестабилизации ситуации в стране.
"Был также затронут ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно- техническому сотрудничеству, иракскую часть которой возглавляет Ф. Хусейн", - добавили в МИД РФ.
СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака Мустафы аль-Казими в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения. Сам аль-Казими в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
01:57
Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
 
В миреИракБагдад (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил БогдановМИД ИракаРоссияФуад Хусейн
 
 
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