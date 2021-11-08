https://ria.ru/20211108/irak-1758048769.html

Представители МИД России и Ирака обсудили отношения между странами

Представители МИД России и Ирака обсудили отношения между странами - РИА Новости, 08.11.2021

Представители МИД России и Ирака обсудили отношения между странами

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем премьер-министра, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном покушение на... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:19

2021-11-08T13:19

2021-11-08T13:19

в мире

ирак

багдад (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

мид ирака

россия

фуад хусейн

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем премьер-министра, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном покушение на иракского премьера Мустафу аль-Казими, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы Ф. Хусейн поделился информацией о совершенном покушении на премьер-министра Ирака Мустафу Каземи путем ударов с БПЛА по его резиденции, расположенной в "зеленой зоне" Багдада", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что в ходе разговора с российской стороны была подтверждена солидарность с руководством и народом Ирака в борьбе с терроризмом, отмечена важность сплочения иракского общества в противостоянии с любыми попытками дестабилизации ситуации в стране."Был также затронут ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно- техническому сотрудничеству, иракскую часть которой возглавляет Ф. Хусейн", - добавили в МИД РФ.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака Мустафы аль-Казими в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения. Сам аль-Казими в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.

https://ria.ru/20211108/pokushenie-1758046255.html

https://ria.ru/20211108/zakharova-1757990918.html

ирак

багдад (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ирак, багдад (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, мид ирака, россия, фуад хусейн