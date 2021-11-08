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Туризм
https://ria.ru/20211108/indoneziya-1758060900.html
В Индонезии планируют изменить правила въезда в страну
В Индонезии планируют изменить правила въезда в страну - РИА Новости, 08.11.2021
В Индонезии планируют изменить правила въезда в страну
Власти Индонезии планируют сократить обязательный карантин для въезжающих в страну иностранцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:53
2021-11-08T16:53
туризм
индонезия
новости - туризм
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии планируют сократить обязательный карантин для въезжающих в страну иностранцев, сообщает АТОР.Благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки власти Индонезии продолжают вводить послабления в ковидных ограничениях.Вслед за открытием аэропорта на острове Бали для международных рейсов из Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Катара и ОАЭ, правительство решило сократить с пяти до трех суток срок обязательного карантина для полностью вакцинированных туристов.Также разрешается въезд в страну иностранцам, привитым только первой дозой двухкомпонентной вакцины. Однако для них будет действовать пятидневный карантин. Правило распространяется и на вакцинированных первым компонентом "Спутника V", который Индонезия признала.Туристы из РФ пока приехать в Индонезию не могут, разрешается посещение страны только с деловыми целями. "Вакцинированные "Спутником V" россияне, имеющие бизнес-визу, как и прежде, должны будут проходить карантин в столичной Джакарте. Прилететь сразу на Бали рейсами из разрешенных стран они пока не смогут", — объяснили в турофисе Индонезии в России (VITO Russia).Для посещения страны необходимо будет сделать ПЦР-тест за 72 часа до поездки, по прилету — еще один на третий день карантина. При себе необходимо иметь сертификат вакцинации, медстраховку с покрытием не менее 100 тысяч долларов, куда входит и лечение от коронавируса, а также ваучер на проживание в карантинном отеле.
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
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индонезия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), бали (остров), туризм, россия, коронавирус covid-19
16:53 08.11.2021
 
В Индонезии планируют изменить правила въезда в страну

Власти намерены сократить карантин для прибывающих гостей

© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Улун Дану на озере Бератан. Бали
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии планируют сократить обязательный карантин для въезжающих в страну иностранцев, сообщает АТОР.
Благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки власти Индонезии продолжают вводить послабления в ковидных ограничениях.
Вслед за открытием аэропорта на острове Бали для международных рейсов из Китая, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Катара и ОАЭ, правительство решило сократить с пяти до трех суток срок обязательного карантина для полностью вакцинированных туристов.
Также разрешается въезд в страну иностранцам, привитым только первой дозой двухкомпонентной вакцины. Однако для них будет действовать пятидневный карантин. Правило распространяется и на вакцинированных первым компонентом "Спутника V", который Индонезия признала.
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"Вакцинированные "Спутником V" россияне, имеющие бизнес-визу, как и прежде, должны будут проходить карантин в столичной Джакарте. Прилететь сразу на Бали рейсами из разрешенных стран они пока не смогут", — объяснили в турофисе Индонезии в России (VITO Russia).
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Для посещения страны необходимо будет сделать ПЦР-тест за 72 часа до поездки, по прилету — еще один на третий день карантина. При себе необходимо иметь сертификат вакцинации, медстраховку с покрытием не менее 100 тысяч долларов, куда входит и лечение от коронавируса, а также ваучер на проживание в карантинном отеле.
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