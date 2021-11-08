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Туризм
https://ria.ru/20211108/gruziya-1758052428.html
В Грузии для туристов и местных жителей планируется ввести "ковид-паспорта"
В Грузии для туристов и местных жителей планируется ввести "ковид-паспорта" - РИА Новости, 08.11.2021
В Грузии для туристов и местных жителей планируется ввести "ковид-паспорта"
В Грузии с 1 декабря будет введена система "зеленых паспортов", без которых граждане страны и туристы не смогут посещать общественные места, сообщил... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:44
2021-11-08T15:44
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коронавирус covid-19
вакцинация
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. В Грузии с 1 декабря будет введена система "зеленых паспортов", без которых граждане страны и туристы не смогут посещать общественные места, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Ковид-паспорт" или "зеленый паспорт" — электронный документ, в который вносятся данные о коронавирусном статусе гражданина: прохождение полного курса вакцинации, сроки перенесенной болезни, результаты ПЦР-тестов."С 1 декабря будет задействована концепция "зеленых паспортов" и расширен ареал их действия. Гражданин получит этот документ, если он полностью вакцинирован, прошел ПЦР- или антиген-тест или перенес коронавирус. Паспорт будет действовать для всех лиц старше 18 лет и туристов", — сказал Гарибашвили.Он добавил, что без "зеленых паспортов" граждане не будут допускаться в кафе и рестораны, в развлекательны центры, кинотеатры, концертные залы, казино. Глава правительства отметил, что решением координационного совета по борьбе с коронавирусом, каждый пенсионер, который вакцинируется до 1 января, получит одноразовую финансовую поддержку в размере 200 лари (около 64 долларов).С начала пандемии в Грузии зафиксировано 755 тысяч случаев заболевания COVID-19. Более 10,5 тысячи граждан скончались. Ежедневный прирост числа инфицированных составляет от двух до шести тысяч человек.
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грузия, туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, вакцинация, туристы
15:44 08.11.2021
 
В Грузии для туристов и местных жителей планируется ввести "ковид-паспорта"

В Грузии с 1 декабря туристы смогут посещать рестораны только с "ковид-паспортом"

© Фото : Александр АндреевГрузия, Тбилиси
Грузия, Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. В Грузии с 1 декабря будет введена система "зеленых паспортов", без которых граждане страны и туристы не смогут посещать общественные места, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Ковид-паспорт" или "зеленый паспорт" — электронный документ, в который вносятся данные о коронавирусном статусе гражданина: прохождение полного курса вакцинации, сроки перенесенной болезни, результаты ПЦР-тестов.
"С 1 декабря будет задействована концепция "зеленых паспортов" и расширен ареал их действия. Гражданин получит этот документ, если он полностью вакцинирован, прошел ПЦР- или антиген-тест или перенес коронавирус. Паспорт будет действовать для всех лиц старше 18 лет и туристов", — сказал Гарибашвили.
Он добавил, что без "зеленых паспортов" граждане не будут допускаться в кафе и рестораны, в развлекательны центры, кинотеатры, концертные залы, казино.
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Глава правительства отметил, что решением координационного совета по борьбе с коронавирусом, каждый пенсионер, который вакцинируется до 1 января, получит одноразовую финансовую поддержку в размере 200 лари (около 64 долларов).
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 755 тысяч случаев заболевания COVID-19. Более 10,5 тысячи граждан скончались. Ежедневный прирост числа инфицированных составляет от двух до шести тысяч человек.
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