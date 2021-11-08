https://ria.ru/20211108/granitse-1758046946.html

Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами

Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 08.11.2021

Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами

Премьер-министр Польши срочно созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:13

2021-11-08T13:13

2021-11-08T13:52

в мире

право и справедливость

белоруссия

минск

латвия

мариуш каминьский

матеуш моравецкий

станислав жарин

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ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши срочно созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер."На 13:00 (14:00 мск) назначено заседание <...>, в котором примут участие главы ведомств", — сказал он.На нем будут присутствовать глава правительства Матеуш Моравецкий, лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел и глава администрации Мариуш Каминьский.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит переброску нелегальных мигрантов через границу."Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", — написал он в Twitter.К записи пресс-секретарь прикрепил ролик, на котором видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.Из-за сложившейся ситуации Польша повысила готовность войск."Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter.В свою очередь Блащак написал в своем аккаунте, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч человек.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у них нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.В связи с ситуацией президент Польши ввел на границе режим чрезвычайного положения, к ее охране привлекли армию и полицию.По последним данным, с начала текущего года нелегально попасть из Белоруссии в Польшу пытались более 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, право и справедливость, белоруссия, минск, латвия, мариуш каминьский, матеуш моравецкий, станислав жарин