13:13 08.11.2021 (обновлено: 13:52 08.11.2021)
Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами
Премьер Польши Моравецкий созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши срочно созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
"На 13:00 (14:00 мск) назначено заседание <...>, в котором примут участие главы ведомств", — сказал он.
На нем будут присутствовать глава правительства Матеуш Моравецкий, лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел и глава администрации Мариуш Каминьский.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит переброску нелегальных мигрантов через границу.
"Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", — написал он в Twitter.
К записи пресс-секретарь прикрепил ролик, на котором видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021
Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a
Из-за сложившейся ситуации Польша повысила готовность войск.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter.
В свою очередь Блащак написал в своем аккаунте, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч человек.
We are rising the alert level for our troops to support Polish Border Guard— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021
Starting at 1030hrs 100% of 1. 2. And 4. TDF Bde soldiers are on 6hrs. notice to report.
Soldiers! Check your gear and communication equipment, let your employers and families know. pic.twitter.com/JyM9ORPCLo
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у них нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
В связи с ситуацией президент Польши ввел на границе режим чрезвычайного положения, к ее охране привлекли армию и полицию.
По последним данным, с начала текущего года нелегально попасть из Белоруссии в Польшу пытались более 30 тысяч человек.
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