Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/granitse-1758046946.html
Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами
Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 08.11.2021
Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами
Премьер-министр Польши срочно созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:13
2021-11-08T13:52
в мире
право и справедливость
белоруссия
минск
латвия
мариуш каминьский
матеуш моравецкий
станислав жарин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_696:0:3095:1349_1920x0_80_0_0_4d92ce4836d5feda098a3261dc0724a5.jpg
ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши срочно созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер."На 13:00 (14:00 мск) назначено заседание &lt;...&gt;, в котором примут участие главы ведомств", — сказал он.На нем будут присутствовать глава правительства Матеуш Моравецкий, лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел и глава администрации Мариуш Каминьский.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит переброску нелегальных мигрантов через границу."Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", — написал он в Twitter.К записи пресс-секретарь прикрепил ролик, на котором видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.Из-за сложившейся ситуации Польша повысила готовность войск."Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter.В свою очередь Блащак написал в своем аккаунте, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч человек.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у них нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.В связи с ситуацией президент Польши ввел на границе режим чрезвычайного положения, к ее охране привлекли армию и полицию.По последним данным, с начала текущего года нелегально попасть из Белоруссии в Польшу пытались более 30 тысяч человек.
https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html
белоруссия
минск
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9fa784f0fa0ccb64e7b2a098545ea4b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, право и справедливость, белоруссия, минск, латвия, мариуш каминьский, матеуш моравецкий, станислав жарин
13:13 08.11.2021 (обновлено: 13:52 08.11.2021)
 
Премьер Польши созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами

Премьер Польши Моравецкий созвал антикризисный штаб из-за ситуации с мигрантами

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши срочно созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
"На 13:00 (14:00 мск) назначено заседание <...>, в котором примут участие главы ведомств", — сказал он.
На нем будут присутствовать глава правительства Матеуш Моравецкий, лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел и глава администрации Мариуш Каминьский.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит переброску нелегальных мигрантов через границу.
"Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", — написал он в Twitter.
К записи пресс-секретарь прикрепил ролик, на котором видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.
Из-за сложившейся ситуации Польша повысила готовность войск.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter.
В свою очередь Блащак написал в своем аккаунте, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч человек.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у них нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Белорусские пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
В связи с ситуацией президент Польши ввел на границе режим чрезвычайного положения, к ее охране привлекли армию и полицию.
По последним данным, с начала текущего года нелегально попасть из Белоруссии в Польшу пытались более 30 тысяч человек.
Нелегальные мигранты штурмуют белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 12:00
Мигранты ранили двух польских солдат, пытаясь взять границу штурмом
 
В миреПраво и справедливостьБелоруссияМинскЛатвияМариуш КаминьскийМатеуш МоравецкийСтанислав Жарин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
01:54В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
01:35Правнук Сталина стал бездомным
01:20Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Лента новостейМолния
Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поляВ Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"Правнук Сталина стал бездомнымГлава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"