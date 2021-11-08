https://ria.ru/20211108/granitsa-1758139239.html
Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе - РИА Новости, 08.11.2021
Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
США обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе, призывают Минск остановить "кампанию по созданию необычного потока мигрантов" в Европу, заявил... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:27
2021-11-08T22:27
2021-11-08T22:33
в мире
сша
белоруссия
польша
минск
александр лукашенко
нед прайс
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758107719_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_76bc49e7eddb062a83811ab571d8fb58.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе, призывают Минск остановить "кампанию по созданию необычного потока мигрантов" в Европу, заявил представитель госдепа Нед Прайс."Мы призываем режим немедленно остановить кампанию по созданию необычного потоков мигранта через границу в Европу", - сказал Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что США "обеспокоены изображениями и сообщениями" о ситуации на границе Белоруссии и Польши, осуждают использование уязвимых людей в сложной ситуации в политических целях. Прайс подчеркнул, что США продолжат давление на руководство Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко.Прайс подчеркнул, что США поддерживают Польшу и другие европейские страны, "которым угрожают действия белорусских властей".
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
сша
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758107719_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0aa4142639c99a38c94be6b3e4605fb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, нед прайс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:27 08.11.2021 (обновлено: 22:33 08.11.2021)
Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Госдеп обеспокоен информацией о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши