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Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе - РИА Новости, 08.11.2021
Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
США обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе, призывают Минск остановить "кампанию по созданию необычного потока мигрантов" в Европу, заявил... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:27
2021-11-08T22:33
в мире
сша
белоруссия
польша
минск
александр лукашенко
нед прайс
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе, призывают Минск остановить "кампанию по созданию необычного потока мигрантов" в Европу, заявил представитель госдепа Нед Прайс."Мы призываем режим немедленно остановить кампанию по созданию необычного потоков мигранта через границу в Европу", - сказал Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что США "обеспокоены изображениями и сообщениями" о ситуации на границе Белоруссии и Польши, осуждают использование уязвимых людей в сложной ситуации в политических целях. Прайс подчеркнул, что США продолжат давление на руководство Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко.Прайс подчеркнул, что США поддерживают Польшу и другие европейские страны, "которым угрожают действия белорусских властей".
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в мире, сша, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, нед прайс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:27 08.11.2021 (обновлено: 22:33 08.11.2021)
 
Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе

Госдеп обеспокоен информацией о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

© REUTERS / BelTAБеженцы разводят костер на белорусско-польской границе
Беженцы разводят костер на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / BelTA
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе, призывают Минск остановить "кампанию по созданию необычного потока мигрантов" в Европу, заявил представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы призываем режим немедленно остановить кампанию по созданию необычного потоков мигранта через границу в Европу", - сказал Прайс на брифинге.
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Он подчеркнул, что США "обеспокоены изображениями и сообщениями" о ситуации на границе Белоруссии и Польши, осуждают использование уязвимых людей в сложной ситуации в политических целях. Прайс подчеркнул, что США продолжат давление на руководство Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко.
Прайс подчеркнул, что США поддерживают Польшу и другие европейские страны, "которым угрожают действия белорусских властей".
 
В миреСШАБелоруссияПольшаМинскАлександр ЛукашенкоНед ПрайсСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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