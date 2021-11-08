https://ria.ru/20211108/granitsa-1758139239.html

Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе

Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе - РИА Новости, 08.11.2021

Госдеп пообещал продолжить давление на Лукашенко из-за кризиса на границе

США обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе, призывают Минск остановить "кампанию по созданию необычного потока мигрантов" в Европу, заявил... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:27

2021-11-08T22:27

2021-11-08T22:33

в мире

сша

белоруссия

польша

минск

александр лукашенко

нед прайс

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758107719_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_76bc49e7eddb062a83811ab571d8fb58.jpg

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США обеспокоены ситуацией на белорусско-польской границе, призывают Минск остановить "кампанию по созданию необычного потока мигрантов" в Европу, заявил представитель госдепа Нед Прайс."Мы призываем режим немедленно остановить кампанию по созданию необычного потоков мигранта через границу в Европу", - сказал Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что США "обеспокоены изображениями и сообщениями" о ситуации на границе Белоруссии и Польши, осуждают использование уязвимых людей в сложной ситуации в политических целях. Прайс подчеркнул, что США продолжат давление на руководство Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко.Прайс подчеркнул, что США поддерживают Польшу и другие европейские страны, "которым угрожают действия белорусских властей".

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

сша

белоруссия

польша

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, нед прайс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии