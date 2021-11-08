https://ria.ru/20211108/granitsa-1758137285.html

Госпогранкомитет Белоруссии отреагировал на закрытие КПП в Польше

Госпогранкомитет Белоруссии отреагировал на закрытие КПП в Польше - РИА Новости, 08.11.2021

Госпогранкомитет Белоруссии отреагировал на закрытие КПП в Польше

Объективных причин для закрытия Польшей международного наземного пункта пропуска Кузница Белостокская на польско-белорусской границе нет, заявил в понедельник... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T21:54

2021-11-08T21:54

2021-11-08T22:12

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госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Объективных причин для закрытия Польшей международного наземного пункта пропуска Кузница Белостокская на польско-белорусской границе нет, заявил в понедельник государственный пограничный комитет Белоруссии.Ранее в понедельник польская пограничная стража сообщила, что Польша со вторника закрывает пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией."Автодорожный международный пункт пропуска Кузница Белостокская (с белорусской стороны - Брузги) 9 ноября с 9.00 (совпадает с мск) в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу. Об этом сегодня проинформировало польское погранведомство. Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.В белорусском комитете отметили, что "при возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме".Там также попросили учитывать информацию о закрытии Польшей данного пункта пропуска при планировании поездок в Польшу и напомнили, что ближайший пункт пропуска на белорусско-польской границе - Берестовица (сопредельный польский - Бобровники).Ранее в понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

https://ria.ru/20211108/granitsa-1758058041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, польша, госпогранкомитет белоруссии, белоруссия