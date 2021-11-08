https://ria.ru/20211108/granitsa-1758060786.html

Польские пограничники заявили, что тысячи мигрантов идут в лес, а не к КПП

Польские пограничники заявили, что тысячи мигрантов идут в лес, а не к КПП - РИА Новости, 08.11.2021

Польские пограничники заявили, что тысячи мигрантов идут в лес, а не к КПП

Белорусские силовики направляют колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону "зеленой" границы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:15

2021-11-08T14:15

2021-11-08T14:20

в мире

польша

белоруссия

минск

мариуш блащак

станислав жарин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Белорусские силовики направляют колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону "зеленой" границы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Пограничной стражи Польши."По нашим оценкам несколько тысяч людей направляется в сторону польской границы. В то же время последние сообщения, которые мы получаем, говорят о том, что белорусские службы перенаправляют их не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе", - сказал собеседник агентства."Вероятно, они готовятся к нелегальному переходу государственной границы", - добавил он.Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Белоруссия готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.Также ранее Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в свою очередь, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.По последним данным, с начала текущего года нелегально пересечь границу из Белоруссии в Польшу пытались более 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20211108/granitsa-1758058041.html

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Колонна мигрантов на границе: кадры минобороны Польши Польское минобороны публикует кадры колонны мигрантов, вышедшей к границе из Белоруссии. Премьер срочно созывает антикризисный штаб. 2021-11-08T14:15 true PT0M13S

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в мире, польша, белоруссия, минск, мариуш блащак, станислав жарин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии