https://ria.ru/20211108/gosuslugi-1758008028.html
Пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг
Пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг - РИА Новости, 08.11.2021
Пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг
Некоторые пользователи испытывают трудности при попытке зайти на сайт госуслуг после сообщений о досрочном прекращении действия сертификатов о вакцинации от... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:14
2021-11-08T10:14
2021-11-08T10:33
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Некоторые пользователи испытывают трудности при попытке зайти на сайт госуслуг после сообщений о досрочном прекращении действия сертификатов о вакцинации от COVID-19.После попытки зайти на сайт и проверить действие QR-кода появляется сообщение "Запрашиваемая страница, к сожалению, не найдена".
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общество, госуслуги, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:14 08.11.2021 (обновлено: 10:33 08.11.2021)
Пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг
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