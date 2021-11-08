https://ria.ru/20211108/gosuslugi-1758008028.html

Пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг

Пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг - РИА Новости, 08.11.2021

Пользователи столкнулись с трудностями при попытке зайти на сайт госуслуг

Некоторые пользователи испытывают трудности при попытке зайти на сайт госуслуг после сообщений о досрочном прекращении действия сертификатов о вакцинации от... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:14

2021-11-08T10:14

2021-11-08T10:33

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Некоторые пользователи испытывают трудности при попытке зайти на сайт госуслуг после сообщений о досрочном прекращении действия сертификатов о вакцинации от COVID-19.После попытки зайти на сайт и проверить действие QR-кода появляется сообщение "Запрашиваемая страница, к сожалению, не найдена".

https://ria.ru/20211108/vaktsina-1757995331.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии