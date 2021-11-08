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Немецкий политик призвал попытаться перезагрузить отношения с Россией
Немецкий политик призвал попытаться перезагрузить отношения с Россией - РИА Новости, 08.11.2021
Немецкий политик призвал попытаться перезагрузить отношения с Россией
Германия и Россия должны хотя бы попытаться сделать перезагрузку отношений, для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер, считает член бундестага ФРГ... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:07
2021-11-08T13:07
в мире
германия
бундестаг германии
северный поток — 2
клаус эрнст
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Германия и Россия должны хотя бы попытаться сделать перезагрузку отношений, для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер, считает член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", возглавлявший комитет по экономике и энергетике ("Левые"), Клаус Эрнст."Я постоянно это говорю: сильная Европа без России невозможна. У нас только одна возможность: мы должны взаимодействовать, исходя из наших интересов", - сказал политик на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества "Потсдамские встречи".Он добавил, что о конфликтах тоже нужно говорить, и в этой связи нельзя не упомянуть Украину и Крым. "Нужно признать сложившуюся ситуацию. И нужно сделать перезагрузку отношений. Попробовать, по крайней мере", - призвал Эрнст. Он также отметил, что в непростые времена стабилизировать ситуацию помогли бы некоторые сферы, в которых у сторон есть взаимовыгодный интерес."Я очень рад, что у нас есть такой проект как "Северный поток". Экономическая повестка - стабилизирующий фактор в нынешней ситуации", - добавил политик. Также, по его словам, стабилизирующим фактором являются взаимоотношения городов-побратимов двух стран и сфера культуры."Конечно, энергетический вопрос - центральный вопрос взаимодействия. "Зелёная сделка" (Green deal) в Европе будет иметь последствия, не знаю, будут ли они все хорошими, но и тут необходимо взаимодействие", - выразил уверенность Эрнст. Он также добавил, что ФРГ и РФ "обязаны" взаимодействовать и по военной линии и обороны: "это безальтернативно".Он также напомнил, что согласно опросу, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией. "То есть ситуация не такая драматичная", - отметил он. Эрнст добавил, что пока ещё большинство немцев - 52% - высказывается за санкции. "Но очень много и тех, кто против них. И абсолютное большинство выступает против американских санкций в отношении "Северного потока", - уточнил эксперт."Интересы США не всегда совпадают с европейскими. Это мы не при (экс-президенте Дональде) Трампе выяснили. Но при Трампе это осознали многие. А до Трампа США не были такими? У США есть собственные интересы, и мы увидели эти интересы, в том числе и в плане энергетической политики. Мы должны идти собственным, европейским путём. Но этим путём мы можем идти только совместно с Россией", - заключил спикер.
https://ria.ru/20211105/merkel-1757817414.html
https://ria.ru/20211030/germaniya-1756989734.html
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в мире, германия, бундестаг германии, северный поток — 2, клаус эрнст, россия
13:07 08.11.2021
 
Немецкий политик призвал попытаться перезагрузить отношения с Россией

Немецкий парламентарий Эрнст: нужно хотя бы попробовать перезагрузить отношения с Россией

© AP Photo / Sebastian WillnowКлаус Эрнст, 2010 год
Клаус Эрнст, 2010 год - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Sebastian Willnow
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Германия и Россия должны хотя бы попытаться сделать перезагрузку отношений, для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер, считает член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", возглавлявший комитет по экономике и энергетике ("Левые"), Клаус Эрнст.
"Я постоянно это говорю: сильная Европа без России невозможна. У нас только одна возможность: мы должны взаимодействовать, исходя из наших интересов", - сказал политик на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества "Потсдамские встречи".
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Он добавил, что о конфликтах тоже нужно говорить, и в этой связи нельзя не упомянуть Украину и Крым. "Нужно признать сложившуюся ситуацию. И нужно сделать перезагрузку отношений. Попробовать, по крайней мере", - призвал Эрнст. Он также отметил, что в непростые времена стабилизировать ситуацию помогли бы некоторые сферы, в которых у сторон есть взаимовыгодный интерес.
"Я очень рад, что у нас есть такой проект как "Северный поток". Экономическая повестка - стабилизирующий фактор в нынешней ситуации", - добавил политик. Также, по его словам, стабилизирующим фактором являются взаимоотношения городов-побратимов двух стран и сфера культуры.
"Конечно, энергетический вопрос - центральный вопрос взаимодействия. "Зелёная сделка" (Green deal) в Европе будет иметь последствия, не знаю, будут ли они все хорошими, но и тут необходимо взаимодействие", - выразил уверенность Эрнст. Он также добавил, что ФРГ и РФ "обязаны" взаимодействовать и по военной линии и обороны: "это безальтернативно".
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Он также напомнил, что согласно опросу, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией. "То есть ситуация не такая драматичная", - отметил он. Эрнст добавил, что пока ещё большинство немцев - 52% - высказывается за санкции. "Но очень много и тех, кто против них. И абсолютное большинство выступает против американских санкций в отношении "Северного потока", - уточнил эксперт.
"Интересы США не всегда совпадают с европейскими. Это мы не при (экс-президенте Дональде) Трампе выяснили. Но при Трампе это осознали многие. А до Трампа США не были такими? У США есть собственные интересы, и мы увидели эти интересы, в том числе и в плане энергетической политики. Мы должны идти собственным, европейским путём. Но этим путём мы можем идти только совместно с Россией", - заключил спикер.
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