https://ria.ru/20211108/germaniya-1758046404.html

Немецкий политик призвал попытаться перезагрузить отношения с Россией

Немецкий политик призвал попытаться перезагрузить отношения с Россией - РИА Новости, 08.11.2021

Немецкий политик призвал попытаться перезагрузить отношения с Россией

Германия и Россия должны хотя бы попытаться сделать перезагрузку отношений, для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер, считает член бундестага ФРГ... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:07

2021-11-08T13:07

2021-11-08T13:07

в мире

германия

бундестаг германии

северный поток — 2

клаус эрнст

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Германия и Россия должны хотя бы попытаться сделать перезагрузку отношений, для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер, считает член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", возглавлявший комитет по экономике и энергетике ("Левые"), Клаус Эрнст."Я постоянно это говорю: сильная Европа без России невозможна. У нас только одна возможность: мы должны взаимодействовать, исходя из наших интересов", - сказал политик на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества "Потсдамские встречи".Он добавил, что о конфликтах тоже нужно говорить, и в этой связи нельзя не упомянуть Украину и Крым. "Нужно признать сложившуюся ситуацию. И нужно сделать перезагрузку отношений. Попробовать, по крайней мере", - призвал Эрнст. Он также отметил, что в непростые времена стабилизировать ситуацию помогли бы некоторые сферы, в которых у сторон есть взаимовыгодный интерес."Я очень рад, что у нас есть такой проект как "Северный поток". Экономическая повестка - стабилизирующий фактор в нынешней ситуации", - добавил политик. Также, по его словам, стабилизирующим фактором являются взаимоотношения городов-побратимов двух стран и сфера культуры."Конечно, энергетический вопрос - центральный вопрос взаимодействия. "Зелёная сделка" (Green deal) в Европе будет иметь последствия, не знаю, будут ли они все хорошими, но и тут необходимо взаимодействие", - выразил уверенность Эрнст. Он также добавил, что ФРГ и РФ "обязаны" взаимодействовать и по военной линии и обороны: "это безальтернативно".Он также напомнил, что согласно опросу, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией. "То есть ситуация не такая драматичная", - отметил он. Эрнст добавил, что пока ещё большинство немцев - 52% - высказывается за санкции. "Но очень много и тех, кто против них. И абсолютное большинство выступает против американских санкций в отношении "Северного потока", - уточнил эксперт."Интересы США не всегда совпадают с европейскими. Это мы не при (экс-президенте Дональде) Трампе выяснили. Но при Трампе это осознали многие. А до Трампа США не были такими? У США есть собственные интересы, и мы увидели эти интересы, в том числе и в плане энергетической политики. Мы должны идти собственным, европейским путём. Но этим путём мы можем идти только совместно с Россией", - заключил спикер.

https://ria.ru/20211105/merkel-1757817414.html

https://ria.ru/20211030/germaniya-1756989734.html

https://ria.ru/20211025/nato-1756197612.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, бундестаг германии, северный поток — 2, клаус эрнст, россия