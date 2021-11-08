https://ria.ru/20211108/genotsid-1758018355.html

В Раде заявили о начале геноцида украинцев

Тимошенко обвинила власти Украины в геноциде населения - РИА Новости, 08.11.2021

В Раде заявили о начале геноцида украинцев

Украинские власти не выделяют достаточно средств на систему здравоохранения, тем самым умышленно уничтожая население. Таким мнением в эфире телеканала "Украина... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:09

2021-11-08T11:09

2021-11-08T11:16

в мире

украина

юлия тимошенко

батьковщина

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские власти не выделяют достаточно средств на систему здравоохранения, тем самым умышленно уничтожая население. Таким мнением в эфире телеканала "Украина 24" поделилась лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.Она привела в пример ситуацию в городе Николаев, где родственники врываются в больницы и требуют обеспечить своих родных кислородом. По словам Тимошенко, она в таких обстоятельствах возможно "взяла бы в руки автомат".По словам депутата, происходящее в стране похоже на настоящий геноцид и сами граждане придерживаются такого же мнения."На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу – это осознанное убийство людей", – подытожила она.Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановились для проведения регламентных работ во время вспышки коронавирусной инфекции. В последние несколько недель в стране фиксируются антирекорды по суточному приросту заболевших и умершим от COVID-19. Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, страна находится на пике волны коронавируса.

https://ria.ru/20211107/timoshenko-1757923861.html

https://ria.ru/20210730/ukraina-1743631078.html

украина

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в мире, украина, юлия тимошенко, батьковщина, коронавирус covid-19