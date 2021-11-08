11:09 08.11.2021 (обновлено: 11:16 08.11.2021)
Тимошенко обвинила власти Украины в геноциде населения
Тимошенко: власти не финансируют здравоохранение и умышленно уничтожают украинцев
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди с флагом Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские власти не выделяют достаточно средств на систему здравоохранения, тем самым умышленно уничтожая население. Таким мнением в эфире телеканала "Украина 24" поделилась лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.
"Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно", — пояснила политик.
Она привела в пример ситуацию в городе Николаев, где родственники врываются в больницы и требуют обеспечить своих родных кислородом. По словам Тимошенко, она в таких обстоятельствах возможно "взяла бы в руки автомат".
По словам депутата, происходящее в стране похоже на настоящий геноцид и сами граждане придерживаются такого же мнения.
"На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу – это осознанное убийство людей", – подытожила она.
Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановились для проведения регламентных работ во время вспышки коронавирусной инфекции.
В последние несколько недель в стране фиксируются антирекорды по суточному приросту заболевших и умершим от COVID-19. Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, страна находится на пике волны коронавируса.