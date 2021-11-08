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В Раде заявили о начале геноцида украинцев
Тимошенко обвинила власти Украины в геноциде населения - РИА Новости, 08.11.2021
В Раде заявили о начале геноцида украинцев
Украинские власти не выделяют достаточно средств на систему здравоохранения, тем самым умышленно уничтожая население. Таким мнением в эфире телеканала "Украина... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:09
2021-11-08T11:16
в мире
украина
юлия тимошенко
батьковщина
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские власти не выделяют достаточно средств на систему здравоохранения, тем самым умышленно уничтожая население. Таким мнением в эфире телеканала "Украина 24" поделилась лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.Она привела в пример ситуацию в городе Николаев, где родственники врываются в больницы и требуют обеспечить своих родных кислородом. По словам Тимошенко, она в таких обстоятельствах возможно "взяла бы в руки автомат".По словам депутата, происходящее в стране похоже на настоящий геноцид и сами граждане придерживаются такого же мнения."На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу – это осознанное убийство людей", – подытожила она.Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановились для проведения регламентных работ во время вспышки коронавирусной инфекции. В последние несколько недель в стране фиксируются антирекорды по суточному приросту заболевших и умершим от COVID-19. Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, страна находится на пике волны коронавируса.
https://ria.ru/20211107/timoshenko-1757923861.html
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в мире, украина, юлия тимошенко, батьковщина, коронавирус covid-19
11:09 08.11.2021 (обновлено: 11:16 08.11.2021)
 
Тимошенко обвинила власти Украины в геноциде населения

Тимошенко: власти не финансируют здравоохранение и умышленно уничтожают украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди с флагом Украины в Киеве
Люди с флагом Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинские власти не выделяют достаточно средств на систему здравоохранения, тем самым умышленно уничтожая население. Таким мнением в эфире телеканала "Украина 24" поделилась лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.
"Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно", — пояснила политик.
Она привела в пример ситуацию в городе Николаев, где родственники врываются в больницы и требуют обеспечить своих родных кислородом. По словам Тимошенко, она в таких обстоятельствах возможно "взяла бы в руки автомат".
По словам депутата, происходящее в стране похоже на настоящий геноцид и сами граждане придерживаются такого же мнения.
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"На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу – это осознанное убийство людей", – подытожила она.
Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановились для проведения регламентных работ во время вспышки коронавирусной инфекции.
В последние несколько недель в стране фиксируются антирекорды по суточному приросту заболевших и умершим от COVID-19. Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, страна находится на пике волны коронавируса.
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В миреУкраинаЮлия ТимошенкоБатьковщинаКоронавирус COVID-19
 
 
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