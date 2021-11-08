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"Зрада!" Слова американского генерала о России привели Украину в бешенство
"Предательство!" В Раде возмутились словами американского генерала о России - РИА Новости, 08.11.2021
"Зрада!" Слова американского генерала о России привели Украину в бешенство
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил США в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T03:21
2021-11-08T03:21
2021-11-08T08:25
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китай
вадим рабинович
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил США в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России.Ранее американский генерал заявил, что сейчас сформировалась новая триполярная система мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине, которые Милли назвал "большими силами".Политик дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.
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в мире, украина, сша, китай, вадим рабинович, марк милли, россия
03:21 08.11.2021 (обновлено: 08:25 08.11.2021)
"Предательство!" В Раде возмутились словами американского генерала о России
Депутат Рады Рабинович: США предали Украину, признав Россию "большой силой"