https://ria.ru/20211108/general-1757992597.html

"Зрада!" Слова американского генерала о России привели Украину в бешенство

"Предательство!" В Раде возмутились словами американского генерала о России - РИА Новости, 08.11.2021

"Зрада!" Слова американского генерала о России привели Украину в бешенство

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил США в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T03:21

2021-11-08T03:21

2021-11-08T08:25

в мире

украина

сша

китай

вадим рабинович

марк милли

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обвинил США в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России.Ранее американский генерал заявил, что сейчас сформировалась новая триполярная система мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине, которые Милли назвал "большими силами".Политик дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.

https://ria.ru/20211108/kiev-1757991185.html

украина

сша

китай

россия

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в мире, украина, сша, китай, вадим рабинович, марк милли, россия