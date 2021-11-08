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В Германии сообщили о прекращении поставок по газопроводу "Ямал — Европа"
В Германии сообщили о прекращении поставок по газопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 08.11.2021
В Германии сообщили о прекращении поставок по газопроводу "Ямал — Европа"
Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" из Германии в Польшу прекратились, но прямые все еще на нуле, свидетельствуют данные оператора немецкой... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:08
2021-11-08T13:06
экономика
германия
польша
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" из Германии в Польшу прекратились, но прямые все еще на нуле, свидетельствуют данные оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.Так, за первые два часа нынешних газовых суток (начинаются в 08:00 мск) прокачка по реверсу снизилась в 1,6 раза — до примерно 88 тысяч кубометров в час, а затем полностью прекратилась. Поставки напрямую из Польши в Германию упали до нуля 30 октября, после чего сразу же начались реверсные поставки в обратную сторону. Спустя пять дней прокачка с востока на запад возобновилась, но 6 ноября снова начался реверс.В "Газпроме" отмечали, что колебания спроса на российский газ в Европе зависят от фактических потребностей покупателей, и подчеркнули, что в полном объеме выполняют заявки потребителей. С сегодняшнего дня "Газпром" планировал завершить закачку газа в российские подземные хранилища и начать пополнять запасы в Европе. Однако, как заявляли в компании, из-за нерабочих дней в России работы продолжатся сверх плана.Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского газа на европейский рынок наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины.
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экономика, германия, польша, ямал-европа (газопровод)
12:08 08.11.2021 (обновлено: 13:06 08.11.2021)
 
В Германии сообщили о прекращении поставок по газопроводу "Ямал — Европа"

Оператор ГТС Германии сообщил о прекращении поставок газа по трубопроводу "Ямал — Европа"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъект газопровода "Ямал – Европа" в городе Цеханув в Польше
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" из Германии в Польшу прекратились, но прямые все еще на нуле, свидетельствуют данные оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.
Так, за первые два часа нынешних газовых суток (начинаются в 08:00 мск) прокачка по реверсу снизилась в 1,6 раза — до примерно 88 тысяч кубометров в час, а затем полностью прекратилась.
Поставки напрямую из Польши в Германию упали до нуля 30 октября, после чего сразу же начались реверсные поставки в обратную сторону. Спустя пять дней прокачка с востока на запад возобновилась, но 6 ноября снова начался реверс.
В "Газпроме" отмечали, что колебания спроса на российский газ в Европе зависят от фактических потребностей покупателей, и подчеркнули, что в полном объеме выполняют заявки потребителей.
С сегодняшнего дня "Газпром" планировал завершить закачку газа в российские подземные хранилища и начать пополнять запасы в Европе. Однако, как заявляли в компании, из-за нерабочих дней в России работы продолжатся сверх плана.
Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского газа на европейский рынок наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины.
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ЭкономикаГерманияПольшаЯмал-Европа (газопровод)
 
 
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