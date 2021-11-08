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В Кремле переадресовали вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе "Газпрому"
В Кремле переадресовали вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе "Газпрому" - РИА Новости, 08.11.2021
В Кремле переадресовали вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе "Газпрому"
Вопрос об увеличении закачки газа в подземные хранилища в Европе надо адресовать "Газпрому", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:27
2021-11-08T18:36
экономика
европа
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вопрос об увеличении закачки газа в подземные хранилища в Европе надо адресовать "Газпрому", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, проблем с выполнением поручения главы государства Владимира Путина по заполнению ПХГ он не видит. "Очевидно, у "Газпрома" есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Этой осенью цены на газ в Европе устанавливали один рекорд за другим. Если еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. После поручения Путина увеличить объем топлива в европейских хранилищах его стоимость начала снижаться.Эксперты связывали ситуацию на газовом рынке Европы с несколькими причинами, в том числе с низким уровнем заполненности ПХГ. В Кремле заявляли, что Россия выполняет свои обязательства перед Европой "четко, даже с превышением". Путин поручил "Газпрому" увеличить поставки в европейские ПХГ после того, как компания наполнит российские хранилища.
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экономика, европа, дмитрий песков, газпром
12:27 08.11.2021 (обновлено: 18:36 08.11.2021)
 
В Кремле переадресовали вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе "Газпрому"

Песков: вопрос о заполнении ПХГ в Европе надо адресовать "Газпрому"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская".
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вопрос об увеличении закачки газа в подземные хранилища в Европе надо адресовать "Газпрому", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, проблем с выполнением поручения главы государства Владимира Путина по заполнению ПХГ он не видит.
"Очевидно, у "Газпрома" есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Этой осенью цены на газ в Европе устанавливали один рекорд за другим. Если еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. После поручения Путина увеличить объем топлива в европейских хранилищах его стоимость начала снижаться.
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Эксперты связывали ситуацию на газовом рынке Европы с несколькими причинами, в том числе с низким уровнем заполненности ПХГ.
В Кремле заявляли, что Россия выполняет свои обязательства перед Европой "четко, даже с превышением". Путин поручил "Газпрому" увеличить поставки в европейские ПХГ после того, как компания наполнит российские хранилища.
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ЭкономикаЕвропаДмитрий ПесковГазпром
 
 
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