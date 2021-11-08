https://ria.ru/20211108/gaz-1757987546.html

"Газпром" начинает закачку газа в европейские ПХГ

"Газпром" начинает закачку газа в европейские ПХГ - РИА Новости, 08.11.2021

"Газпром" начинает закачку газа в европейские ПХГ

"Газпром" завершает закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой и приступает к... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T00:16

2021-11-08T00:16

2021-11-08T10:43

экономика

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газпром

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россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. "Газпром" завершает закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой и приступает к увеличению поставок в ПХГ Европы.О таких планах компании в конце октября сообщал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер после того, как соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Миллер говорил, что к 1 ноября завершится плановая закачка газа в российские ПХГ, однако из-за объявления дополнительных нерабочих дней было решено продолжить закачку сверх плана до 7 ноября включительно.В итоге, 29 октября "Газпром" объявил, что достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубических метров, но продолжает работу по их пополнению. При этом компания довела максимальную суточную производительность хранилищ до 847,9 миллиона кубических метров.Объявление о планах увеличить закачку российского газа в европейские хранилища, после того как будет завершена работа на внутреннем рынке, позволило значительно снизить цены на газ в Европе. Однако они все равно остаются на высоких уровнях. Так, в пятницу стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, завершила торги на уровне 883 доллара за тысячу кубометров.Европа вошла в сезон активного отбора газа из своих ПХГ, находясь на многолетнем минимуме по уровню запасов голубого топлива. И если предстоящая зима окажется суровой, то есть риск нового скачка цен на фоне сложившегося дефицита.При этом прошлой зимой, которая оказалась крайне затяжной, Европа установила рекорд по отбору газа из своих хранилищ — 66 миллиардов кубометров. В России также были отобраны рекордные за всю историю 60 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20211103/igra-1757659035.html

https://ria.ru/20211105/pushkov-1757763407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, европа, москва, владимир путин, газпром, алексей миллер, россия