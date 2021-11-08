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Адвокат "шамана" Габышева опровергла информацию о его побеге
Адвокат "шамана" Габышева опровергла информацию о его побеге - РИА Новости, 08.11.2021
Адвокат "шамана" Габышева опровергла информацию о его побеге
Сообщения о побеге самопровозглашенного якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы являются фейком, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:43
2021-11-08T13:43
происшествия
якутск
новосибирск
здоровье - общество
александр габышев (якутский шаман)
религия
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ЯКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. Сообщения о побеге самопровозглашенного якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы являются фейком, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. Ранее в СМИ появилась информация о якобы задержании Габышева в Екатеринбурге."Габышев проходит лечение в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Конечно, оттуда невозможно сбежать. Да и помыслов таких, я думаю, у нашего подзащитного нет. Я разговаривала с его лечащим врачом. Александр удивился, говорит, он вообще не слышал про этот фейк", - отметила собеседница агентства.По словам адвоката, в медучреждение поступает много писем и посылок, адресованных "шаману". "В письма люди кладут конверты с обратным адресом. Александр им отвечает в письмах", - рассказала Тимофеева.Кроме того, по информации адвоката, пока неизвестна дата рассмотрения в Европейском суде по правам человека жалобы адвокатов на принудительное лечение Габышева.Якутский горсуд в июле вынес решение о применении в отношении Габышева принудительных мер в специализированном психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. До вступления постановления в законную силу его заключили под стражу. Защита подала апелляцию, 23 сентября Верховный суд Якутии отклонил жалобу на решение городского суда о принудительном лечении "шамана" в психбольнице закрытого типа. В октябре его направили из Якутска в закрытую психбольницу Новосибирска.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html
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происшествия, якутск, новосибирск, здоровье - общество, александр габышев (якутский шаман), религия
13:43 08.11.2021
 
Адвокат "шамана" Габышева опровергла информацию о его побеге

Адвокат "шамана" Габышева Тимофеева опровергла информацию о его побеге из психбольницы

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
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ЯКУТСК, 8 ноя – РИА Новости. Сообщения о побеге самопровозглашенного якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы являются фейком, заявила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. Ранее в СМИ появилась информация о якобы задержании Габышева в Екатеринбурге.
"Габышев проходит лечение в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Конечно, оттуда невозможно сбежать. Да и помыслов таких, я думаю, у нашего подзащитного нет. Я разговаривала с его лечащим врачом. Александр удивился, говорит, он вообще не слышал про этот фейк", - отметила собеседница агентства.
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По словам адвоката, в медучреждение поступает много писем и посылок, адресованных "шаману". "В письма люди кладут конверты с обратным адресом. Александр им отвечает в письмах", - рассказала Тимофеева.
Кроме того, по информации адвоката, пока неизвестна дата рассмотрения в Европейском суде по правам человека жалобы адвокатов на принудительное лечение Габышева.
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Якутский горсуд в июле вынес решение о применении в отношении Габышева принудительных мер в специализированном психиатрическом учреждении с интенсивным наблюдением. До вступления постановления в законную силу его заключили под стражу. Защита подала апелляцию, 23 сентября Верховный суд Якутии отклонил жалобу на решение городского суда о принудительном лечении "шамана" в психбольнице закрытого типа. В октябре его направили из Якутска в закрытую психбольницу Новосибирска.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. "Шаман" прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
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