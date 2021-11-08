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Генпрокуратура предложила судить Фургала в Подмосковье
Генпрокуратура предложила судить Фургала в Подмосковье - РИА Новости, 08.11.2021
Генпрокуратура предложила судить Фургала в Подмосковье
Генеральная прокуратура попросила рассмотреть в одном из судов Московской области дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:51
2021-11-08T11:01
происшествия
хабаровский край
московская область (подмосковье)
верховный суд рф
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура попросила рассмотреть в одном из судов Московской области дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда.Как указано в ходатайстве, во время губернаторства Фургал обзавелся связями, которые может использовать для давления на суд и формирования негативного общественного мнения в отношении органов правопорядка и суда.Прокурор на заседании также попросила учесть общественные волнения, которые спровоцировало задержание Фургала.Помимо этого, прокурор попросила на полгода продлить срок ареста Фургалу. Сам он категорически возражал против этих ходатайств.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
https://ria.ru/20211103/furgal-1757580113.html
https://ria.ru/20211025/sud-1756107062.html
хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), верховный суд рф, уголовное дело сергея фургала
10:51 08.11.2021 (обновлено: 11:01 08.11.2021)
 
Генпрокуратура предложила судить Фургала в Подмосковье

Генпрокуратура предложила судить экс-губернатора Хабаровского края Фургала в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура попросила рассмотреть в одном из судов Московской области дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда.
"В целях беспристрастного рассмотрения дела прокуратура просит передать его не в Железнодорожный суд Хабаровска, а в один из судов Московской области", - объявил судья.
Как указано в ходатайстве, во время губернаторства Фургал обзавелся связями, которые может использовать для давления на суд и формирования негативного общественного мнения в отношении органов правопорядка и суда.
Прокурор на заседании также попросила учесть общественные волнения, которые спровоцировало задержание Фургала.
Помимо этого, прокурор попросила на полгода продлить срок ареста Фургалу. Сам он категорически возражал против этих ходатайств.
По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.
В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.
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В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.
С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.
Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
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ПроисшествияХабаровский крайМосковская область (Подмосковье)Верховный суд РФУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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