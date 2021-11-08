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В Ярославской области разоблачили подпольный табачный завод
В Ярославской области разоблачили подпольный табачный завод - РИА Новости, 08.11.2021
В Ярославской области разоблачили подпольный табачный завод
Подпольный табачный завод разоблачили в Ярославской области, изъято 133 тысячи пачек сигарет, свыше 14 тонн табака, также за год там продано контрафакта на 100... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:54
2021-11-08T10:09
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ярославский районный суд
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подпольный табачный завод разоблачили в Ярославской области, изъято 133 тысячи пачек сигарет, свыше 14 тонн табака, также за год там продано контрафакта на 100 миллионов рублей, сообщает ФСБ России.По данным в сообщении, в результате оперативно-следственных мероприятий на территории Переславского района Ярославской области были обнаружены две линии по производству табачных изделий и два крупных склада.Отмечается, что незаконным производством и сбытом занималась группа мигрантов, участниками которой были представители из стран Средней Азии. Табачную продукцию злоумышленники распространяли на территории Москвы и Московской области.Добавляется, что в отношении шести фигурантов возбуждено уголовное дело за "производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ", а также за "производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"."Ярославским районным судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в сообщении. Как сообщается на сайте СК РФ, по делу допрошено более 50 человек, назначены судебные экспертизы.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославский районный суд
09:54 08.11.2021 (обновлено: 10:09 08.11.2021)
 
В Ярославской области разоблачили подпольный табачный завод

Подпольный табачный завод разоблачили в Ярославской области: изъято более 14 тонн табака

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подпольный табачный завод разоблачили в Ярославской области, изъято 133 тысячи пачек сигарет, свыше 14 тонн табака, также за год там продано контрафакта на 100 миллионов рублей, сообщает ФСБ России.
По данным в сообщении, в результате оперативно-следственных мероприятий на территории Переславского района Ярославской области были обнаружены две линии по производству табачных изделий и два крупных склада.
"Изъято более 133 тысяч пачек сигарет, табак массой свыше 14 тонн, а также финансовая документация, подтверждающая "теневую" экономическую деятельность. Установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что незаконным производством и сбытом занималась группа мигрантов, участниками которой были представители из стран Средней Азии. Табачную продукцию злоумышленники распространяли на территории Москвы и Московской области.
Добавляется, что в отношении шести фигурантов возбуждено уголовное дело за "производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ", а также за "производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"Ярославским районным судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в сообщении.
Как сообщается на сайте СК РФ, по делу допрошено более 50 человек, назначены судебные экспертизы.
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