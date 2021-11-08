https://ria.ru/20211108/fsb-1758004878.html

В Ярославской области разоблачили подпольный табачный завод

В Ярославской области разоблачили подпольный табачный завод - РИА Новости, 08.11.2021

В Ярославской области разоблачили подпольный табачный завод

Подпольный табачный завод разоблачили в Ярославской области, изъято 133 тысячи пачек сигарет, свыше 14 тонн табака, также за год там продано контрафакта на 100... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:54

2021-11-08T09:54

2021-11-08T10:09

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ярославский районный суд

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подпольный табачный завод разоблачили в Ярославской области, изъято 133 тысячи пачек сигарет, свыше 14 тонн табака, также за год там продано контрафакта на 100 миллионов рублей, сообщает ФСБ России.По данным в сообщении, в результате оперативно-следственных мероприятий на территории Переславского района Ярославской области были обнаружены две линии по производству табачных изделий и два крупных склада.Отмечается, что незаконным производством и сбытом занималась группа мигрантов, участниками которой были представители из стран Средней Азии. Табачную продукцию злоумышленники распространяли на территории Москвы и Московской области.Добавляется, что в отношении шести фигурантов возбуждено уголовное дело за "производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ", а также за "производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"."Ярославским районным судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в сообщении. Как сообщается на сайте СК РФ, по делу допрошено более 50 человек, назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20211028/klub-1756704285.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославский районный суд