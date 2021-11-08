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Религия
https://ria.ru/20211108/finansy-1758100153.html
В РПЦ сменили главу управления, отвечающего за имущество и финансы
В РПЦ сменили главу управления, отвечающего за имущество и финансы - РИА Новости, 08.11.2021
В РПЦ сменили главу управления, отвечающего за имущество и финансы
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности председателя финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:23
2021-11-08T17:23
религия
валаам
московская патриархия
московский патриархат
фху
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности председателя финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата архимандрита Илию (Руднева), врио главы ФХУ назначен иеромонах Ермоген (Бурыгин), говорится в опубликованных на сайте РПЦ журналах Синода."Освободить архимандрита Илию (Руднева) от должности председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. На должность исполняющего обязанности председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата назначить иеромонаха Ермогена (Бурыгина), освободив его от должности исполняющего обязанности заместителя управляющего делами Московской патриархии", - сказано в сообщении.Местом несения послушания архимандриту Илие Синод определил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.Илия был назначен главой ФХУ в апреле 2021 года, до этого он более 20 лет трудился на Валааме.
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валаам, московская патриархия, московский патриархат, фху
17:23 08.11.2021
 

В РПЦ сменили главу управления, отвечающего за имущество и финансы

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности председателя финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата архимандрита Илию (Руднева), врио главы ФХУ назначен иеромонах Ермоген (Бурыгин), говорится в опубликованных на сайте РПЦ журналах Синода.
"Освободить архимандрита Илию (Руднева) от должности председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. На должность исполняющего обязанности председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата назначить иеромонаха Ермогена (Бурыгина), освободив его от должности исполняющего обязанности заместителя управляющего делами Московской патриархии", - сказано в сообщении.
Местом несения послушания архимандриту Илие Синод определил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
Илия был назначен главой ФХУ в апреле 2021 года, до этого он более 20 лет трудился на Валааме.
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