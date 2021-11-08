https://ria.ru/20211108/finansy-1758100153.html
В РПЦ сменили главу управления, отвечающего за имущество и финансы
В РПЦ сменили главу управления, отвечающего за имущество и финансы - РИА Новости, 08.11.2021
В РПЦ сменили главу управления, отвечающего за имущество и финансы
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности председателя финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:23
2021-11-08T17:23
2021-11-08T17:23
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности председателя финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата архимандрита Илию (Руднева), врио главы ФХУ назначен иеромонах Ермоген (Бурыгин), говорится в опубликованных на сайте РПЦ журналах Синода."Освободить архимандрита Илию (Руднева) от должности председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. На должность исполняющего обязанности председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата назначить иеромонаха Ермогена (Бурыгина), освободив его от должности исполняющего обязанности заместителя управляющего делами Московской патриархии", - сказано в сообщении.Местом несения послушания архимандриту Илие Синод определил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.Илия был назначен главой ФХУ в апреле 2021 года, до этого он более 20 лет трудился на Валааме.
https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html
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