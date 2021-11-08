https://ria.ru/20211108/filippiny-1758085984.html
Президент Филиппин лично принял партию вакцины "Спутник V"
Президент Филиппин лично принял партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 08.11.2021
Президент Филиппин лично принял партию вакцины "Спутник V"
Президент Филиппин Родриго Дутерте лично принял в понедельник партию вакцины "Спутник V" и поблагодарил Россию на военно-воздушной базе Вилламор в городе Пасай, РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:18
2021-11-08T16:18
2021-11-08T16:18
в мире
филиппины
сан-марино
российский фонд прямых инвестиций
родриго дутерте
россия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте лично принял в понедельник партию вакцины "Спутник V" и поблагодарил Россию на военно-воздушной базе Вилламор в городе Пасай, прямую трансляцию вел телеканал PTV.Президент Филиппин вместе с сопровождающими его чиновниками наклеил на один из штабелей упаковок российской вакцины плакат-стикер кампании "Ресбакуна", призванной стимулировать вакцинацию населения страны.Дутерте сфотографировался на память на фоне груза с вакциной, а затем, пройдя на трибуну, осмотрел ампулы со "Спутником V"."Это дает нам пример поддержки международного сообщества в преодолении пандемии. Позвольте мне выразить благодарность российскому правительству за продолжение поставок вакцины от COVID-19", - сказал Дутерте.По его словам, усилия России позволили добиться "равенства вакцинации и улучшить доступ к прививкам от коронавируса для таких стран, как Филиппины".Усилия России, как отметил Дутерте, укрепляют отношения между двумя государствами.В церемонии встречи груза с российской вакциной принял участие посол РФ на Филиппинах Марат Павлов."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754502074.html
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в мире, филиппины, сан-марино, российский фонд прямых инвестиций, родриго дутерте, россия, вакцина "спутник v"
Президент Филиппин лично принял партию вакцины "Спутник V"
Президент Филиппин Дутерте лично принял партию вакцины "Спутник V" и поблагодарил Россию
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Президент Филиппин Родриго Дутерте
лично принял в понедельник партию вакцины "Спутник V" и поблагодарил Россию
на военно-воздушной базе Вилламор в городе Пасай, прямую трансляцию вел телеканал PTV
.
Президент Филиппин вместе с сопровождающими его чиновниками наклеил на один из штабелей упаковок российской вакцины плакат-стикер кампании "Ресбакуна", призванной стимулировать вакцинацию населения страны.
Дутерте сфотографировался на память на фоне груза с вакциной, а затем, пройдя на трибуну, осмотрел ампулы со "Спутником V".
"Это дает нам пример поддержки международного сообщества в преодолении пандемии. Позвольте мне выразить благодарность российскому правительству за продолжение поставок вакцины от COVID-19", - сказал Дутерте.
По его словам, усилия России позволили добиться "равенства вакцинации и улучшить доступ к прививкам от коронавируса для таких стран, как Филиппины".
Усилия России, как отметил Дутерте, укрепляют отношения между двумя государствами.
В церемонии встречи груза с российской вакциной принял участие посол РФ на Филиппинах Марат Павлов.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли
. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet
(91,6%), сообщали ранее РФПИ
и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина
, Сан-Марино
, Сербия
, Венгрия
, Бахрейн
, Мексика
, ОАЭ
и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.