https://ria.ru/20211108/filippiny-1758085984.html

Президент Филиппин лично принял партию вакцины "Спутник V"

Президент Филиппин лично принял партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 08.11.2021

Президент Филиппин лично принял партию вакцины "Спутник V"

Президент Филиппин Родриго Дутерте лично принял в понедельник партию вакцины "Спутник V" и поблагодарил Россию на военно-воздушной базе Вилламор в городе Пасай, РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:18

2021-11-08T16:18

2021-11-08T16:18

в мире

филиппины

сан-марино

российский фонд прямых инвестиций

родриго дутерте

россия

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте лично принял в понедельник партию вакцины "Спутник V" и поблагодарил Россию на военно-воздушной базе Вилламор в городе Пасай, прямую трансляцию вел телеканал PTV.Президент Филиппин вместе с сопровождающими его чиновниками наклеил на один из штабелей упаковок российской вакцины плакат-стикер кампании "Ресбакуна", призванной стимулировать вакцинацию населения страны.Дутерте сфотографировался на память на фоне груза с вакциной, а затем, пройдя на трибуну, осмотрел ампулы со "Спутником V"."Это дает нам пример поддержки международного сообщества в преодолении пандемии. Позвольте мне выразить благодарность российскому правительству за продолжение поставок вакцины от COVID-19", - сказал Дутерте.По его словам, усилия России позволили добиться "равенства вакцинации и улучшить доступ к прививкам от коронавируса для таких стран, как Филиппины".Усилия России, как отметил Дутерте, укрепляют отношения между двумя государствами.В церемонии встречи груза с российской вакциной принял участие посол РФ на Филиппинах Марат Павлов."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754502074.html

филиппины

сан-марино

россия

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в мире, филиппины, сан-марино, российский фонд прямых инвестиций, родриго дутерте, россия, вакцина "спутник v"