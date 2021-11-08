https://ria.ru/20211108/evrosoyuz-1758084000.html
В ЕС обсуждают поправки к режиму санкций против Белоруссии
В ЕС обсуждают поправки к режиму санкций против Белоруссии - РИА Новости, 08.11.2021
В ЕС обсуждают поправки к режиму санкций против Белоруссии
Евросоюз продолжает обсуждать корректировку режима санкций в отношении Белоруссии, сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:09
2021-11-08T16:09
2021-11-08T16:36
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
еврокомиссия
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать корректировку режима санкций в отношении Белоруссии, сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге.Еврокомиссия располагает данными о группе в несколько сотен человек в Белоруссии у границы с Польшей. ЕК заявляет, что по ее мнению эта ситуация является продолжением попыток "режима" президента страны Александра Лукашенко использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758082001.html
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, еврокомиссия, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:09 08.11.2021 (обновлено: 16:36 08.11.2021)
В ЕС обсуждают поправки к режиму санкций против Белоруссии
Евросоюз обсуждает корректировку режима санкций против Белоруссии