https://ria.ru/20211108/evrosoyuz-1758084000.html

В ЕС обсуждают поправки к режиму санкций против Белоруссии

В ЕС обсуждают поправки к режиму санкций против Белоруссии - РИА Новости, 08.11.2021

В ЕС обсуждают поправки к режиму санкций против Белоруссии

Евросоюз продолжает обсуждать корректировку режима санкций в отношении Белоруссии, сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:09

2021-11-08T16:09

2021-11-08T16:36

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

еврокомиссия

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать корректировку режима санкций в отношении Белоруссии, сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге.Еврокомиссия располагает данными о группе в несколько сотен человек в Белоруссии у границы с Польшей. ЕК заявляет, что по ее мнению эта ситуация является продолжением попыток "режима" президента страны Александра Лукашенко использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758082001.html

белоруссия

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, евросоюз, еврокомиссия, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии