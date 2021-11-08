22:40 08.11.2021 (обновлено: 23:21 08.11.2021)
Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ
ЭП: Белоруссия уведомила "Энергоатом" о прекращении поставок электроэнергии
© AP Photo / Mstyslav ChernovЗуевская ТЭС на востоке Украины
© AP Photo / Mstyslav Chernov
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Украинские энергокомпании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, пишет "Экономическая правда".
Издание подчеркивает, что не знает, все ли участники рынка получили такое уведомление.
"В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут. <...> Возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября", — пишет издание.
"Экономическая правда" со ссылкой на депутата Рады Евгения Шевченко уточнила, что белорусское госпредприятие останавливает экспорт электроэнергии на Украину из-за отсутствия выгоды, так как заработанные на этом деньги можно направлять только на ремонт сетей.
"Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше", — добавило издание.
После того, как истекли запреты на закупку электроэнергии в Белоруссии и России, компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт. Почти все мощности на ноябрь из Белоруссии забронировал "Энергоатом".
Кроме того, восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта в ноябре из России.
Минэнерго Белоруссии сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи даст доступ Украине к 500 МВт мощности, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.
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