https://ria.ru/20211108/elektroenergiya-1758140279.html

Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ

Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2021

Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ

Украинские энергокомпании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, пишет "Экономическая... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:40

2021-11-08T22:40

2021-11-08T23:21

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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Украинские энергокомпании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, пишет "Экономическая правда".Издание подчеркивает, что не знает, все ли участники рынка получили такое уведомление."Экономическая правда" со ссылкой на депутата Рады Евгения Шевченко уточнила, что белорусское госпредприятие останавливает экспорт электроэнергии на Украину из-за отсутствия выгоды, так как заработанные на этом деньги можно направлять только на ремонт сетей."Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше", — добавило издание.После того, как истекли запреты на закупку электроэнергии в Белоруссии и России, компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт. Почти все мощности на ноябрь из Белоруссии забронировал "Энергоатом".Кроме того, восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта в ноябре из России.Минэнерго Белоруссии сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи даст доступ Украине к 500 МВт мощности, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.

https://ria.ru/20211107/rada-1757919648.html

https://ria.ru/20211107/energokrizis-1757952739.html

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в мире, украина, белоруссия, энергоатом, укрэнерго, белэнерго, жкх