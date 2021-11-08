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Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ
Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2021
Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ
Украинские энергокомпании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, пишет "Экономическая... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:40
2021-11-08T23:21
в мире
украина
белоруссия
энергоатом
укрэнерго
белэнерго
жкх
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Украинские энергокомпании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, пишет "Экономическая правда".Издание подчеркивает, что не знает, все ли участники рынка получили такое уведомление."Экономическая правда" со ссылкой на депутата Рады Евгения Шевченко уточнила, что белорусское госпредприятие останавливает экспорт электроэнергии на Украину из-за отсутствия выгоды, так как заработанные на этом деньги можно направлять только на ремонт сетей."Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше", — добавило издание.После того, как истекли запреты на закупку электроэнергии в Белоруссии и России, компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт. Почти все мощности на ноябрь из Белоруссии забронировал "Энергоатом".Кроме того, восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта в ноябре из России.Минэнерго Белоруссии сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи даст доступ Украине к 500 МВт мощности, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.
https://ria.ru/20211107/rada-1757919648.html
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в мире, украина, белоруссия, энергоатом, укрэнерго, белэнерго, жкх
22:40 08.11.2021 (обновлено: 23:21 08.11.2021)
 
Белоруссия остановила поставки электроэнергии на Украину, сообщили СМИ

ЭП: Белоруссия уведомила "Энергоатом" о прекращении поставок электроэнергии

© AP Photo / Mstyslav ChernovЗуевская ТЭС на востоке Украины
Зуевская ТЭС на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Украинские энергокомпании, в том числе государственный "Энергоатом", получили письмо от "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, пишет "Экономическая правда".
Издание подчеркивает, что не знает, все ли участники рынка получили такое уведомление.
"В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут. <...> Возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября", — пишет издание.
"Экономическая правда" со ссылкой на депутата Рады Евгения Шевченко уточнила, что белорусское госпредприятие останавливает экспорт электроэнергии на Украину из-за отсутствия выгоды, так как заработанные на этом деньги можно направлять только на ремонт сетей.
"Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше", — добавило издание.
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Кроме того, восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта в ноябре из России.
Минэнерго Белоруссии сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи даст доступ Украине к 500 МВт мощности, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.
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