https://ria.ru/20211108/egipet-1758090945.html

Россияне выкупили практически все туры в Египет на ближайшие две недели

Россияне выкупили практически все туры в Египет на ближайшие две недели - РИА Новости, 08.11.2021

Россияне выкупили практически все туры в Египет на ближайшие две недели

Россияне выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели, остались единицы, сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:38

2021-11-08T16:38

2021-11-08T19:21

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россияне выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели, остались единицы, сообщили РИА Новости представители отрасли.В Tez Tour, в свою очередь, сообщили, что на 10 ноября в Шарм-эш-Шейх и 11 ноября в Хургаду из Москвы еще есть места, а вот далее остались единицы. "На 12 ноября есть чуть больше мест из Казани в Шарм-эш-Шейх, а далее только с 15-го числа везде", — рассказали в компании.Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что высоким продажам туров способствует возобновление чартерного сообщения России с Египтом с 9 ноября, а также доступные цены и широкое предложение гостиничных номеров."Сейчас не все страны еще открыты, а на курортах Средиземноморья заканчивается бархатный сезон. В этой ситуации Египет — очевидный лидер в предпочтении туристов, которые планируют поездки. На направлении недолгий перелет и большие гостиничные предложения разного бюджета", — пояснил он.

https://ria.ru/20211105/avstriya-1757784900.html

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