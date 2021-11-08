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Туризм
https://ria.ru/20211108/egipet-1758090945.html
Россияне выкупили практически все туры в Египет на ближайшие две недели
Россияне выкупили практически все туры в Египет на ближайшие две недели - РИА Новости, 08.11.2021
Россияне выкупили практически все туры в Египет на ближайшие две недели
Россияне выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели, остались единицы, сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:38
2021-11-08T19:21
туризм
египет
москва
tez tour
шарм-эш-шейх
новости - туризм
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россияне выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели, остались единицы, сообщили РИА Новости представители отрасли.В Tez Tour, в свою очередь, сообщили, что на 10 ноября в Шарм-эш-Шейх и 11 ноября в Хургаду из Москвы еще есть места, а вот далее остались единицы. "На 12 ноября есть чуть больше мест из Казани в Шарм-эш-Шейх, а далее только с 15-го числа везде", — рассказали в компании.Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что высоким продажам туров способствует возобновление чартерного сообщения России с Египтом с 9 ноября, а также доступные цены и широкое предложение гостиничных номеров."Сейчас не все страны еще открыты, а на курортах Средиземноморья заканчивается бархатный сезон. В этой ситуации Египет — очевидный лидер в предпочтении туристов, которые планируют поездки. На направлении недолгий перелет и большие гостиничные предложения разного бюджета", — пояснил он.
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египет, москва, tez tour, шарм-эш-шейх, новости - туризм, россия
16:38 08.11.2021 (обновлено: 19:21 08.11.2021)
 
Россияне выкупили практически все туры в Египет на ближайшие две недели

Россияне выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели

© Pixabay / Alina_Z Порт в Хугарде
Порт в Хугарде - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Pixabay / Alina_Z
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россияне выкупили практически все туры на курорты Египта на ближайшие две недели, остались единицы, сообщили РИА Новости представители отрасли.

"Все места на чартерах у нас уже проданы до 20 ноября. Все распродано на волне ажиотажа", — сказали в пресс-службе "Интуриста".

В Tez Tour, в свою очередь, сообщили, что на 10 ноября в Шарм-эш-Шейх и 11 ноября в Хургаду из Москвы еще есть места, а вот далее остались единицы. "На 12 ноября есть чуть больше мест из Казани в Шарм-эш-Шейх, а далее только с 15-го числа везде", — рассказали в компании.

"Спрос на чартерные программы в Египет высокий. Ближайшие вылеты имеют практически полную загрузку. В настоящий момент туроператор предлагает чартерные программы и туры на прямых регулярных рейсах в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх из Москвы и еще 30 регионов России. Средняя глубина бронирований составляет три-четыре недели. Также отмечаем высокий спрос на новогодние праздники", — рассказали в "TUI Россия".

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что высоким продажам туров способствует возобновление чартерного сообщения России с Египтом с 9 ноября, а также доступные цены и широкое предложение гостиничных номеров.
"Сейчас не все страны еще открыты, а на курортах Средиземноморья заканчивается бархатный сезон. В этой ситуации Египет — очевидный лидер в предпочтении туристов, которые планируют поездки. На направлении недолгий перелет и большие гостиничные предложения разного бюджета", — пояснил он.
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