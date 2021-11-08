https://ria.ru/20211108/duda-1758111560.html
Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами
Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 08.11.2021
Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами
Президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:20
2021-11-08T18:20
2021-11-08T18:23
в мире
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
словакия
белоруссия
польша
анджей дуда
павел солох
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел Солох."Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию", - сказал Солох после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
https://ria.ru/20211108/palatki-1758108969.html
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в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, словакия, белоруссия, польша, анджей дуда, павел солох
18:20 08.11.2021 (обновлено: 18:23 08.11.2021)
Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами
Президент Польши Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса с нелегальными мигрантами