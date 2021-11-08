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Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами
Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 08.11.2021
Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами
Президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:20
2021-11-08T18:23
в мире
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
словакия
белоруссия
польша
анджей дуда
павел солох
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел Солох."Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию", - сказал Солох после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
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словакия
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в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, словакия, белоруссия, польша, анджей дуда, павел солох
18:20 08.11.2021 (обновлено: 18:23 08.11.2021)
 
Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами

Президент Польши Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса с нелегальными мигрантами

© REUTERS / BelTAБеженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / BelTA
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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел Солох.
"Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию", - сказал Солох после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши
Вчера, 18:06
Беженцы начали устанавливать палатки на границе Белоруссии и Польши
 
В миреСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииСловакияБелоруссияПольшаАнджей ДудаПавел Солох
 
 
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