https://ria.ru/20211108/duda-1758111560.html

Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами

Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 08.11.2021

Президент Польши перенес зарубежный визит из-за кризиса с мигрантами

Президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:20

2021-11-08T18:20

2021-11-08T18:23

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

словакия

белоруссия

польша

анджей дуда

павел солох

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ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда перенес визит в Словакию из-за кризиса на границе с Белоруссией, заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел Солох."Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию", - сказал Солох после совещания у президента на тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

https://ria.ru/20211108/palatki-1758108969.html

словакия

белоруссия

польша

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в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, словакия, белоруссия, польша, анджей дуда, павел солох