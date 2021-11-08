https://ria.ru/20211108/dtp-1758024936.html

Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков

Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков - РИА Новости, 08.11.2021

Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков

Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Дрожжино, места ДТП он не покидал, а информация о подростках за рулем недостоверна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:40

2021-11-08T11:40

2021-11-08T11:40

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Дрожжино, места ДТП он не покидал, а информация о подростках за рулем недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в подмосковном поселке Дрожжино на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину и ребенка, а за рулем якобы были подростки, которые скрылись с места происшествия."Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на ребенка 12 лет. Водитель не скрывался, ребенок госпитализирован", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что информация о том, что за рулем автомобиля были подростки, не соответствует действительности.

https://ria.ru/20210828/bayker-1747650939.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто