https://ria.ru/20211108/dtp-1758024936.html
Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков - РИА Новости, 08.11.2021
Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Дрожжино, места ДТП он не покидал, а информация о подростках за рулем недостоверна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:40
2021-11-08T11:40
2021-11-08T11:40
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Дрожжино, места ДТП он не покидал, а информация о подростках за рулем недостоверна, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в подмосковном поселке Дрожжино на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину и ребенка, а за рулем якобы были подростки, которые скрылись с места происшествия."Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на ребенка 12 лет. Водитель не скрывался, ребенок госпитализирован", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что информация о том, что за рулем автомобиля были подростки, не соответствует действительности.
https://ria.ru/20210828/bayker-1747650939.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
Подмосковная полиция опровергла информацию о подростках, сбивших на машине ребенка