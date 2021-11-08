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В Челябинске завели дело против мужчины, избившего ребенка
В Челябинске завели дело против мужчины, избившего ребенка - РИА Новости, 08.11.2021
В Челябинске завели дело против мужчины, избившего ребенка
Полиция возбудила административное дело по статье "побои" в отношении мужчины, который на улице ударил 10-летнего мальчика, ребенок серьезных травм не получил,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:12
2021-11-08T17:46
происшествия
курчатовский район
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело по статье "побои" в отношении мужчины, который на улице ударил 10-летнего мальчика, ребенок серьезных травм не получил, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре городского УМВД России.В Telegram-каналах опубликовано видео с видеодомофона, установленного на подъезде жилого дома в Курчатовском районе Челябинска. На видео выходящий из подъезда пожилой мужчина хватает на улице мальчика и несколько раз ударяет по телу, в том числе в живот."Зарегистрировано обращение родителей по факту причинения ушибов ребенку. Проводится проверка. В отношении подозреваемого, мужчины 1957 года рождения, составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что 10-летний мальчик серьезных травм не получил.
https://ria.ru/20211105/politsiya-1757805946.html
курчатовский район
челябинск
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Мужчина ударил ребенка у подъезда. Запись камеры наблюдения
В Челябинске пожилой мужчина избил 10-летнего школьника. Ребенок не получил серьезных травм. Возбуждено административное дело о побоях (до 15 суток ареста), сообщили РИА Новости в полиции.
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происшествия, курчатовский район, челябинск, россия
17:12 08.11.2021 (обновлено: 17:46 08.11.2021)
 
В Челябинске завели дело против мужчины, избившего ребенка

В Челябинске полиция завела дело против пожилого мужчины, избившего десятилетнего мальчика

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело по статье "побои" в отношении мужчины, который на улице ударил 10-летнего мальчика, ребенок серьезных травм не получил, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре городского УМВД России.
В Telegram-каналах опубликовано видео с видеодомофона, установленного на подъезде жилого дома в Курчатовском районе Челябинска. На видео выходящий из подъезда пожилой мужчина хватает на улице мальчика и несколько раз ударяет по телу, в том числе в живот.
"Зарегистрировано обращение родителей по факту причинения ушибов ребенку. Проводится проверка. В отношении подозреваемого, мужчины 1957 года рождения, составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что 10-летний мальчик серьезных травм не получил.
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ПроисшествияКурчатовский районЧелябинскРоссия
 
 
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