https://ria.ru/20211108/delo-1758098647.html

В Челябинске завели дело против мужчины, избившего ребенка

В Челябинске завели дело против мужчины, избившего ребенка - РИА Новости, 08.11.2021

В Челябинске завели дело против мужчины, избившего ребенка

Полиция возбудила административное дело по статье "побои" в отношении мужчины, который на улице ударил 10-летнего мальчика, ребенок серьезных травм не получил,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:12

2021-11-08T17:12

2021-11-08T17:46

происшествия

курчатовский район

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело по статье "побои" в отношении мужчины, который на улице ударил 10-летнего мальчика, ребенок серьезных травм не получил, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре городского УМВД России.В Telegram-каналах опубликовано видео с видеодомофона, установленного на подъезде жилого дома в Курчатовском районе Челябинска. На видео выходящий из подъезда пожилой мужчина хватает на улице мальчика и несколько раз ударяет по телу, в том числе в живот."Зарегистрировано обращение родителей по факту причинения ушибов ребенку. Проводится проверка. В отношении подозреваемого, мужчины 1957 года рождения, составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что 10-летний мальчик серьезных травм не получил.

https://ria.ru/20211105/politsiya-1757805946.html

курчатовский район

челябинск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина ударил ребенка у подъезда. Запись камеры наблюдения В Челябинске пожилой мужчина избил 10-летнего школьника. Ребенок не получил серьезных травм. Возбуждено административное дело о побоях (до 15 суток ареста), сообщили РИА Новости в полиции. 2021-11-08T17:12 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курчатовский район, челябинск, россия