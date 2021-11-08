Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/chelyabinsk-1758006461.html
Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести
Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести - РИА Новости, 08.11.2021
Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в том, что он убил хаски в отместку за своих гусят, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:04
2021-11-08T10:04
происшествия
сосновский район
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в том, что он убил хаски в отместку за своих гусят, сообщил пресс-центр регионального ведомства.По данным следствия, обвиняемый в июне 2020 года на территории Кременкульского песчаного карьера обнаружил ранеными принадлежащих ему гусят, которые находились в свободном выпасе. Увидев собаку породы сибирский хаски, которую выгуливали поблизости, и посчитав, что она загрызла гусят, мужчина убил пса. Причиненный хозяйке хаски ущерб составил 25 тысяч рублей, поясняется в сообщении."Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.Ранее на видео, размещенном в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, были показаны кадры прогулки двух женщин с собаками в Сосновском районе (видео снимала одна из женщин). Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка – его, и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, мужчина скрылся. Позже полиция сообщила о задержании подозреваемого.Обвиняемому грозит штраф, обязательные работы или исправительные работы, арест на срок до трех месяцев либо до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211108/doghunters-1757992721.html
сосновский район
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сосновский район, челябинск
10:04 08.11.2021
 
Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести

Дело челябинца, обвиняемого в убийстве хаски по мотиву мести, направили в суд

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в том, что он убил хаски в отместку за своих гусят, сообщил пресс-центр регионального ведомства.
По данным следствия, обвиняемый в июне 2020 года на территории Кременкульского песчаного карьера обнаружил ранеными принадлежащих ему гусят, которые находились в свободном выпасе. Увидев собаку породы сибирский хаски, которую выгуливали поблизости, и посчитав, что она загрызла гусят, мужчина убил пса. Причиненный хозяйке хаски ущерб составил 25 тысяч рублей, поясняется в сообщении.
"Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Ранее на видео, размещенном в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, были показаны кадры прогулки двух женщин с собаками в Сосновском районе (видео снимала одна из женщин). Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка – его, и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, мужчина скрылся. Позже полиция сообщила о задержании подозреваемого.
Обвиняемому грозит штраф, обязательные работы или исправительные работы, арест на срок до трех месяцев либо до двух лет лишения свободы.
Собака породы чихуахуа на выставке в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
03:19
Кинолог рассказал, как защитить собаку от убийц
 
ПроисшествияСосновский районЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
11:38ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте
11:37Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител
11:36В Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусу
11:33Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:33В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19
11:32В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростковВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охотеВирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антителВ Калмыкии зафиксировали наименьший прирост про коронавирусуНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России за сутки выписали 25 582 человека после COVID-19В России за сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19