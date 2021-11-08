https://ria.ru/20211108/chelyabinsk-1758006461.html

Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести

Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести - РИА Новости, 08.11.2021

Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в том, что он убил хаски в отместку за своих гусят, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:04

2021-11-08T10:04

2021-11-08T10:04

происшествия

сосновский район

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в том, что он убил хаски в отместку за своих гусят, сообщил пресс-центр регионального ведомства.По данным следствия, обвиняемый в июне 2020 года на территории Кременкульского песчаного карьера обнаружил ранеными принадлежащих ему гусят, которые находились в свободном выпасе. Увидев собаку породы сибирский хаски, которую выгуливали поблизости, и посчитав, что она загрызла гусят, мужчина убил пса. Причиненный хозяйке хаски ущерб составил 25 тысяч рублей, поясняется в сообщении."Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.Ранее на видео, размещенном в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, были показаны кадры прогулки двух женщин с собаками в Сосновском районе (видео снимала одна из женщин). Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка – его, и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, мужчина скрылся. Позже полиция сообщила о задержании подозреваемого.Обвиняемому грозит штраф, обязательные работы или исправительные работы, арест на срок до трех месяцев либо до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211108/doghunters-1757992721.html

сосновский район

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сосновский район, челябинск