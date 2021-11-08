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Религия
https://ria.ru/20211108/chasovnya-1757572470.html
"Это уже варварство". Известная часовня в Угличе под угрозой сноса
"Это уже варварство". Известная часовня в Угличе под угрозой сноса - РИА Новости, 08.11.2021
"Это уже варварство". Известная часовня в Угличе под угрозой сноса
В Угличе спорят о часовне, поставленной 20 лет назад в центральном сквере города в честь Александра Невского. Одни хотят ее снести, другие говорят, что... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:00
2021-11-08T08:12
религия
углич
угличский район
русская православная церковь
александр невский
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В Угличе спорят о часовне, поставленной 20 лет назад в центральном сквере города в честь Александра Невского. Одни хотят ее снести, другие говорят, что разрушать святыню не только грешно, но и неразумно. Между тем в стране отмечают 800-летие святого князя. О беспрецедентной ситуации — в материале РИА Новости.Храм на храмДеньги на часовню собирали, что называется, всем миром: что-то выделил район, много пожертвовали местные предприниматели и горожане. В итоге получился красивый храм-памятник. Рядом — памятная плита "Защитникам Отечества во все времена". Как рассказывают, в свое время мемориал высоко оценил знаменитый реставратор Савва Ямщиков.Это одна из визитных карточек города. Сюда возлагают цветы молодожены, неподалеку детская площадка. Раньше в часовне регулярно совершали богослужения: десятки верующих молитвенно чтут память павших воинов перед фресками архангела Михаила, Георгия Победоносца и Александра Невского.Но на днях идиллию разрушила неожиданная новость: СМИ сообщили, что мемориал хотят снести. Якобы он мешает восстановлению Успенского собора, взорванного в конце 1930-х. От него остался лишь фундамент. Видимо, власти решили возродить исторический облик этой части города.Проблема еще и в том, что за 17 лет часовня обветшала. Она была на балансе района, но в 2019-м ее понизили в статусе, передав городу в аварийном состоянии. Четыре года назад от фасада отлетел один из гербов, внутри осыпалась штукатурка.Доводы за и противГорожане разделились на два лагеря. Одни считают, что снести это сооружение было бы вполне логично."Самый настоящий новодел, причем не лучшего качества. Часовня и двадцати лет не простояла, а уже вся посыпалась. Ценности никакой, только место занимает", — говорит местная жительница Татьяна.Другая угличанка, Анна, парирует: здание хоть и выглядит плачевно, но горожан не раздражает. К тому же, по ее словам, многие против возведения на этом месте большого собора и за сохранение мемориала."Если храм все-таки построят, то сквер выпилят, уничтожат зеленую зону", — опасается она.Против сноса и местное духовенство. Ведь, по сути, это святое место."Ни в коем случае нельзя ломать освященный храм, где находятся три уникальные фрески. Тем более немыслимо рушить его в год 800-летия Александра Невского. Это недопустимо и граничит с каким-то варварством", — считает благочинный Угличского района игумен Николай (Шишкин).По его словам, куда разумнее отремонтировать памятник. Пусть и не на бюджетные деньги — на пожертвования.Обеспокоились и в епархии. "Сносить считаем недопустимым. Насколько нам известно, эта инициатива связана с тем, что у часовни есть некоторые конструктивные недочеты. Было бы более правильным устранить их", — подчеркивает руководитель пресс-службы Переславской епархии иерей Сергей Савенков.Вторят РПЦ и местные ученые. "Во-первых, часовня никак не помешает Успенскому собору, чей фундамент находится на расстоянии более 50 метров. Во-вторых, это капитальное каменное сооружение из кирпича и монолитного бетона. Демонтировать его крайне затруднительно", — объясняет заведующий экспозиционным отделом Угличского государственного историко-архитектурного художественного музея Виктор Ерохин.Он также обращает внимание на то, что молельня стоит на мощном свайном фундаменте. Поэтому перенести часовню почти невозможно — это повредит ценные фрески.Специалист по реставрации считает, что мемориал еще можно спасти. "В 1960-70-е мы собирали памятники по кусочкам, — отмечает он. — А тут задача гораздо проще: укрепить основание и восстановить облицовку".Официальный ответПротивники сноса настаивают на общественном обсуждении проблемы."Подобные вопросы обязательно должны решать с участием горожан. У нас же все кулуарно. Надеюсь, власть одумается и не станет сносить памятник Александру Невскому в год 800-летия князя", — негодует угличанка Екатерина.В епархии тоже полагают, что судьбу святыни надо доверить горожанам.Ситуацию подробно объяснили и в администрации Углича. Там уверяют, что все опасения напрасны."Снос часовни не планировался. Все проекты, реализуемые на территории города, проходят общественное обсуждение и рассматриваются на заседании Градостроительного совета", — утверждают чиновники.В декабре 2020-го памятник обследовали специалисты. Вывод: здание нельзя включить в перечень объектов культурного наследия. Но, учитывая аварийное состояние, власти оградили его забором."Ремонт очень дорогостоящий, вложения требуются большие, — пояснили в администрации. — Памятник сейчас в замороженном состоянии и непонятно, что с ним будет дальше".Пока все спорят, часовня постепенно разрушается. Облицовка отваливается, крыша течет, а стены сыреют и покрываются плесенью.
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РИА Новости
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96
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углич, угличский район, русская православная церковь, александр невский, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 08.11.2021 (обновлено: 08:12 08.11.2021)
 

"Это уже варварство". Известная часовня в Угличе под угрозой сноса

CC BY 3.0 / Oleg Yu.Novikov / Часовня Александра Невского в Угличе
Часовня Александра Невского в Угличе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
CC BY 3.0 / Oleg Yu.Novikov /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В Угличе спорят о часовне, поставленной 20 лет назад в центральном сквере города в честь Александра Невского. Одни хотят ее снести, другие говорят, что разрушать святыню не только грешно, но и неразумно. Между тем в стране отмечают 800-летие святого князя. О беспрецедентной ситуации — в материале РИА Новости.

Храм на храм

Деньги на часовню собирали, что называется, всем миром: что-то выделил район, много пожертвовали местные предприниматели и горожане. В итоге получился красивый храм-памятник. Рядом — памятная плита "Защитникам Отечества во все времена". Как рассказывают, в свое время мемориал высоко оценил знаменитый реставратор Савва Ямщиков.
Это одна из визитных карточек города. Сюда возлагают цветы молодожены, неподалеку детская площадка. Раньше в часовне регулярно совершали богослужения: десятки верующих молитвенно чтут память павших воинов перед фресками архангела Михаила, Георгия Победоносца и Александра Невского.
Но на днях идиллию разрушила неожиданная новость: СМИ сообщили, что мемориал хотят снести. Якобы он мешает восстановлению Успенского собора, взорванного в конце 1930-х. От него остался лишь фундамент. Видимо, власти решили возродить исторический облик этой части города.
Проблема еще и в том, что за 17 лет часовня обветшала. Она была на балансе района, но в 2019-м ее понизили в статусе, передав городу в аварийном состоянии. Четыре года назад от фасада отлетел один из гербов, внутри осыпалась штукатурка.
CC BY-SA 4.0 / Sergey Pesterev (cropped) / Часовня Александра Невского в Угличе
Часовня Александра Невского в Угличе - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Sergey Pesterev (cropped) /
Часовня Александра Невского в Угличе

Доводы за и против

Горожане разделились на два лагеря. Одни считают, что снести это сооружение было бы вполне логично.
"Самый настоящий новодел, причем не лучшего качества. Часовня и двадцати лет не простояла, а уже вся посыпалась. Ценности никакой, только место занимает", — говорит местная жительница Татьяна.
Другая угличанка, Анна, парирует: здание хоть и выглядит плачевно, но горожан не раздражает. К тому же, по ее словам, многие против возведения на этом месте большого собора и за сохранение мемориала.
"Если храм все-таки построят, то сквер выпилят, уничтожат зеленую зону", — опасается она.
© Depositphotos / nokola@gmail.comУспенская площадь в Угличе
Успенская площадь в городе Углич - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / nokola@gmail.com
Успенская площадь в Угличе
Против сноса и местное духовенство. Ведь, по сути, это святое место.
"Ни в коем случае нельзя ломать освященный храм, где находятся три уникальные фрески. Тем более немыслимо рушить его в год 800-летия Александра Невского. Это недопустимо и граничит с каким-то варварством", — считает благочинный Угличского района игумен Николай (Шишкин).
По его словам, куда разумнее отремонтировать памятник. Пусть и не на бюджетные деньги — на пожертвования.
Обеспокоились и в епархии. "Сносить считаем недопустимым. Насколько нам известно, эта инициатива связана с тем, что у часовни есть некоторые конструктивные недочеты. Было бы более правильным устранить их", — подчеркивает руководитель пресс-службы Переславской епархии иерей Сергей Савенков.
© Фото : Public domainУглич
Углич - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : Public domain
Углич
Вторят РПЦ и местные ученые. "Во-первых, часовня никак не помешает Успенскому собору, чей фундамент находится на расстоянии более 50 метров. Во-вторых, это капитальное каменное сооружение из кирпича и монолитного бетона. Демонтировать его крайне затруднительно", — объясняет заведующий экспозиционным отделом Угличского государственного историко-архитектурного художественного музея Виктор Ерохин.
Он также обращает внимание на то, что молельня стоит на мощном свайном фундаменте. Поэтому перенести часовню почти невозможно — это повредит ценные фрески.
Специалист по реставрации считает, что мемориал еще можно спасти. "В 1960-70-е мы собирали памятники по кусочкам, — отмечает он. — А тут задача гораздо проще: укрепить основание и восстановить облицовку".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентральная площадь в Угличе
Центральная площадь в Угличе - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Центральная площадь в Угличе

Официальный ответ

Противники сноса настаивают на общественном обсуждении проблемы.
"Подобные вопросы обязательно должны решать с участием горожан. У нас же все кулуарно. Надеюсь, власть одумается и не станет сносить памятник Александру Невскому в год 800-летия князя", — негодует угличанка Екатерина.
В епархии тоже полагают, что судьбу святыни надо доверить горожанам.
Ситуацию подробно объяснили и в администрации Углича. Там уверяют, что все опасения напрасны.
"Снос часовни не планировался. Все проекты, реализуемые на территории города, проходят общественное обсуждение и рассматриваются на заседании Градостроительного совета", — утверждают чиновники.
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) / Углич с высоты птичьего полета
Углич с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Medvedevphoto (cropped) /
Углич с высоты птичьего полета
В декабре 2020-го памятник обследовали специалисты. Вывод: здание нельзя включить в перечень объектов культурного наследия. Но, учитывая аварийное состояние, власти оградили его забором.
"Ремонт очень дорогостоящий, вложения требуются большие, — пояснили в администрации. — Памятник сейчас в замороженном состоянии и непонятно, что с ним будет дальше".
Пока все спорят, часовня постепенно разрушается. Облицовка отваливается, крыша течет, а стены сыреют и покрываются плесенью.
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