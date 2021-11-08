https://ria.ru/20211108/chasovnya-1757572470.html

"Это уже варварство". Известная часовня в Угличе под угрозой сноса

"Это уже варварство". Известная часовня в Угличе под угрозой сноса - РИА Новости, 08.11.2021

"Это уже варварство". Известная часовня в Угличе под угрозой сноса

В Угличе спорят о часовне, поставленной 20 лет назад в центральном сквере города в честь Александра Невского. Одни хотят ее снести, другие говорят, что... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T08:00

2021-11-08T08:00

2021-11-08T08:12

религия

углич

угличский район

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александр невский

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В Угличе спорят о часовне, поставленной 20 лет назад в центральном сквере города в честь Александра Невского. Одни хотят ее снести, другие говорят, что разрушать святыню не только грешно, но и неразумно. Между тем в стране отмечают 800-летие святого князя. О беспрецедентной ситуации — в материале РИА Новости.Храм на храмДеньги на часовню собирали, что называется, всем миром: что-то выделил район, много пожертвовали местные предприниматели и горожане. В итоге получился красивый храм-памятник. Рядом — памятная плита "Защитникам Отечества во все времена". Как рассказывают, в свое время мемориал высоко оценил знаменитый реставратор Савва Ямщиков.Это одна из визитных карточек города. Сюда возлагают цветы молодожены, неподалеку детская площадка. Раньше в часовне регулярно совершали богослужения: десятки верующих молитвенно чтут память павших воинов перед фресками архангела Михаила, Георгия Победоносца и Александра Невского.Но на днях идиллию разрушила неожиданная новость: СМИ сообщили, что мемориал хотят снести. Якобы он мешает восстановлению Успенского собора, взорванного в конце 1930-х. От него остался лишь фундамент. Видимо, власти решили возродить исторический облик этой части города.Проблема еще и в том, что за 17 лет часовня обветшала. Она была на балансе района, но в 2019-м ее понизили в статусе, передав городу в аварийном состоянии. Четыре года назад от фасада отлетел один из гербов, внутри осыпалась штукатурка.Доводы за и противГорожане разделились на два лагеря. Одни считают, что снести это сооружение было бы вполне логично."Самый настоящий новодел, причем не лучшего качества. Часовня и двадцати лет не простояла, а уже вся посыпалась. Ценности никакой, только место занимает", — говорит местная жительница Татьяна.Другая угличанка, Анна, парирует: здание хоть и выглядит плачевно, но горожан не раздражает. К тому же, по ее словам, многие против возведения на этом месте большого собора и за сохранение мемориала."Если храм все-таки построят, то сквер выпилят, уничтожат зеленую зону", — опасается она.Против сноса и местное духовенство. Ведь, по сути, это святое место."Ни в коем случае нельзя ломать освященный храм, где находятся три уникальные фрески. Тем более немыслимо рушить его в год 800-летия Александра Невского. Это недопустимо и граничит с каким-то варварством", — считает благочинный Угличского района игумен Николай (Шишкин).По его словам, куда разумнее отремонтировать памятник. Пусть и не на бюджетные деньги — на пожертвования.Обеспокоились и в епархии. "Сносить считаем недопустимым. Насколько нам известно, эта инициатива связана с тем, что у часовни есть некоторые конструктивные недочеты. Было бы более правильным устранить их", — подчеркивает руководитель пресс-службы Переславской епархии иерей Сергей Савенков.Вторят РПЦ и местные ученые. "Во-первых, часовня никак не помешает Успенскому собору, чей фундамент находится на расстоянии более 50 метров. Во-вторых, это капитальное каменное сооружение из кирпича и монолитного бетона. Демонтировать его крайне затруднительно", — объясняет заведующий экспозиционным отделом Угличского государственного историко-архитектурного художественного музея Виктор Ерохин.Он также обращает внимание на то, что молельня стоит на мощном свайном фундаменте. Поэтому перенести часовню почти невозможно — это повредит ценные фрески.Специалист по реставрации считает, что мемориал еще можно спасти. "В 1960-70-е мы собирали памятники по кусочкам, — отмечает он. — А тут задача гораздо проще: укрепить основание и восстановить облицовку".Официальный ответПротивники сноса настаивают на общественном обсуждении проблемы."Подобные вопросы обязательно должны решать с участием горожан. У нас же все кулуарно. Надеюсь, власть одумается и не станет сносить памятник Александру Невскому в год 800-летия князя", — негодует угличанка Екатерина.В епархии тоже полагают, что судьбу святыни надо доверить горожанам.Ситуацию подробно объяснили и в администрации Углича. Там уверяют, что все опасения напрасны."Снос часовни не планировался. Все проекты, реализуемые на территории города, проходят общественное обсуждение и рассматриваются на заседании Градостроительного совета", — утверждают чиновники.В декабре 2020-го памятник обследовали специалисты. Вывод: здание нельзя включить в перечень объектов культурного наследия. Но, учитывая аварийное состояние, власти оградили его забором."Ремонт очень дорогостоящий, вложения требуются большие, — пояснили в администрации. — Памятник сейчас в замороженном состоянии и непонятно, что с ним будет дальше".Пока все спорят, часовня постепенно разрушается. Облицовка отваливается, крыша течет, а стены сыреют и покрываются плесенью.

https://ria.ru/20211029/rossiya-1756744644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

углич, угличский район, русская православная церковь, александр невский, аналитика - религия и мировоззрение