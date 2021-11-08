https://ria.ru/20211108/cancel-1758113413.html

В России не будут сокращать сроки действия QR-кодов

В России не будут сокращать сроки действия QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021

В России не будут сокращать сроки действия QR-кодов

Российские власти не сокращали срок действия QR-кодов, которые можно получить на портале госуслуг после вакцинации против коронавируса, и не планируют этого... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:31

2021-11-08T18:31

2021-11-08T19:33

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756125162_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_6f214bac95b47241408b6edba957d7d7.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские власти не сокращали срок действия QR-кодов, которые можно получить на портале госуслуг после вакцинации против коронавируса, и не планируют этого делать.Об этом заявили в Минцифры, Минздраве и Администрации президента.Так в ведомствах прокомментировали публикации в некоторых СМИ о том, что россиянам с 8 ноября начали присваивать QR-коды не на год, а на шесть месяцев.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что неполадки были связаны с техническими работами.Он подчеркнул, что власти не обсуждали и не будут обсуждать сокращение сроков действия QR-кодов.В Минздраве и Минцифры также сообщили, что изменение дат связано с техническими работами. Там подчеркнули, что "QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока".

https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html

https://ria.ru/20211108/sertifikat-1758087403.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков