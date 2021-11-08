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В России не будут сокращать сроки действия QR-кодов
В России не будут сокращать сроки действия QR-кодов - РИА Новости, 08.11.2021
В России не будут сокращать сроки действия QR-кодов
Российские власти не сокращали срок действия QR-кодов, которые можно получить на портале госуслуг после вакцинации против коронавируса, и не планируют этого... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:31
2021-11-08T19:33
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские власти не сокращали срок действия QR-кодов, которые можно получить на портале госуслуг после вакцинации против коронавируса, и не планируют этого делать.Об этом заявили в Минцифры, Минздраве и Администрации президента.Так в ведомствах прокомментировали публикации в некоторых СМИ о том, что россиянам с 8 ноября начали присваивать QR-коды не на год, а на шесть месяцев.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что неполадки были связаны с техническими работами.Он подчеркнул, что власти не обсуждали и не будут обсуждать сокращение сроков действия QR-кодов.В Минздраве и Минцифры также сообщили, что изменение дат связано с техническими работами. Там подчеркнули, что "QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока".
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дмитрий песков
18:31 08.11.2021 (обновлено: 19:33 08.11.2021)
 
В России не будут сокращать сроки действия QR-кодов

На "Госуслугах" срок действия QR-кодов о вакцинации не будут сокращать вдвое

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в общественных местах в регионах России
Проверка QR-кодов в общественных местах в регионах России - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские власти не сокращали срок действия QR-кодов, которые можно получить на портале госуслуг после вакцинации против коронавируса, и не планируют этого делать.
Об этом заявили в Минцифры, Минздраве и Администрации президента.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 17:56Распространение коронавируса
В Госдуме предложили простить раскаявшихся в покупке поддельного QR-кода
Так в ведомствах прокомментировали публикации в некоторых СМИ о том, что россиянам с 8 ноября начали присваивать QR-коды не на год, а на шесть месяцев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что неполадки были связаны с техническими работами.
"Сама система госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями", — пояснил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что власти не обсуждали и не будут обсуждать сокращение сроков действия QR-кодов.
В Минздраве и Минцифры также сообщили, что изменение дат связано с техническими работами. Там подчеркнули, что "QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока".
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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РКН удалил более четырех тысяч ресурсов, продававших COVID-сертификаты
 
Дмитрий Песков
 
 
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