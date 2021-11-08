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В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение

В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение - РИА Новости, 08.11.2021

В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение

Суд в Брянске рассмотрит уголовное дело о хищении 3,6 миллиона рублей бюджетных средств, в котором обвиняются директор брянского лицея и четыре его заместителя, РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:52

2021-11-08T22:52

2021-11-08T22:52

происшествия

брянская область

брянск

хищение

россия

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БРЯНСК, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Брянске рассмотрит уголовное дело о хищении 3,6 миллиона рублей бюджетных средств, в котором обвиняются директор брянского лицея и четыре его заместителя, сообщает прокуратура региона.Депутат городского совета и директор лицея в Брянске Игорь Афонин был задержан в конце прошлого года. В отношении него и двух его заместителей было возбуждено уголовное дело по статье "хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере". Позднее фигурантами дела стали еще двое замов.По версии следствия, с сентября 2012 года по декабрь 2020 года директор учебного заведения в сговоре со своими заместителями трудоустроили в образовательное учреждение 13 граждан, которые фактически там не работали. Зарплатой, которая начислялась фиктивным работникам, они распоряжались по своему усмотрению. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с УМВД России по городу Брянску. Санкция статьи предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211105/khischenie-1757839511.html

брянская область

брянск

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происшествия, брянская область, брянск, хищение, россия