В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение
В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение 3,6 миллионов рублей
БРЯНСК, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Брянске рассмотрит уголовное дело о хищении 3,6 миллиона рублей бюджетных средств, в котором обвиняются директор брянского лицея и четыре его заместителя, сообщает прокуратура региона.
Депутат городского совета и директор лицея в Брянске Игорь Афонин был задержан в конце прошлого года. В отношении него и двух его заместителей было возбуждено уголовное дело по статье "хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере". Позднее фигурантами дела стали еще двое замов.
"Уголовное дело направлено в Фокинский районный суд Брянска для рассмотрения по существу. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В результате их действий бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 3,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2012 года по декабрь 2020 года директор учебного заведения в сговоре со своими заместителями трудоустроили в образовательное учреждение 13 граждан, которые фактически там не работали. Зарплатой, которая начислялась фиктивным работникам, они распоряжались по своему усмотрению. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с УМВД России по городу Брянску. Санкция статьи предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.