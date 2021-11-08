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В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение
В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение - РИА Новости, 08.11.2021
В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение
Суд в Брянске рассмотрит уголовное дело о хищении 3,6 миллиона рублей бюджетных средств, в котором обвиняются директор брянского лицея и четыре его заместителя, РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:52
2021-11-08T22:52
происшествия
брянская область
брянск
хищение
россия
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БРЯНСК, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Брянске рассмотрит уголовное дело о хищении 3,6 миллиона рублей бюджетных средств, в котором обвиняются директор брянского лицея и четыре его заместителя, сообщает прокуратура региона.Депутат городского совета и директор лицея в Брянске Игорь Афонин был задержан в конце прошлого года. В отношении него и двух его заместителей было возбуждено уголовное дело по статье "хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере". Позднее фигурантами дела стали еще двое замов.По версии следствия, с сентября 2012 года по декабрь 2020 года директор учебного заведения в сговоре со своими заместителями трудоустроили в образовательное учреждение 13 граждан, которые фактически там не работали. Зарплатой, которая начислялась фиктивным работникам, они распоряжались по своему усмотрению. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с УМВД России по городу Брянску. Санкция статьи предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.
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происшествия, брянская область, брянск, хищение, россия
22:52 08.11.2021
 
В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение

В Брянске будут судить директора лицея и его замов за хищение 3,6 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БРЯНСК, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Брянске рассмотрит уголовное дело о хищении 3,6 миллиона рублей бюджетных средств, в котором обвиняются директор брянского лицея и четыре его заместителя, сообщает прокуратура региона.
Депутат городского совета и директор лицея в Брянске Игорь Афонин был задержан в конце прошлого года. В отношении него и двух его заместителей было возбуждено уголовное дело по статье "хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере". Позднее фигурантами дела стали еще двое замов.
"Уголовное дело направлено в Фокинский районный суд Брянска для рассмотрения по существу. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В результате их действий бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 3,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2012 года по декабрь 2020 года директор учебного заведения в сговоре со своими заместителями трудоустроили в образовательное учреждение 13 граждан, которые фактически там не работали. Зарплатой, которая начислялась фиктивным работникам, они распоряжались по своему усмотрению. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с УМВД России по городу Брянску. Санкция статьи предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.
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ПроисшествияБрянская областьБрянскХищениеРоссия
 
 
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