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Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу" - РИА Новости, 08.11.2021
Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
Сочетание COVID-19 с некоторыми заболеваниями крайне опасно, предупредил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Бабак. Он дал совет, как уменьшить... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T02:15
2021-11-08T02:15
2021-11-08T02:15
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сочетание COVID-19 с некоторыми заболеваниями крайне опасно, предупредил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Бабак. Он дал совет, как уменьшить риск.Коронавирусная инфекция в первую очередь поражает легкие человека. И если она накладывается на другие тяжелые болезни этого органа, опасность повышается многократно, объяснил Бабак.Установлено, что риск развития ИЛФ возрастает при курении. Существует и другое заболевание со схожими последствиями, и оно тоже связано с табаком."Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже "старит" легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", — пояснил пульмонолог.Вакцинация против COVID-19 и отказ от курения снизят вероятность такого развития событий. После того, как человек покончит с вредной привычкой, легкие постепенно начнут восстанавливаться, продолжил Бабак. Чем меньше стаж курения и количество выкуренных сигарет, тем успешнее будет этот процесс.По словам врача, темп и объем восстановления легких подсчитываются по специальной методике."Есть формула, чтобы посчитать индекс курения, или число пачка/лет. Для этого берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше десяти, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до десяти пачка/лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведет к восстановлению легочных функций на 40 процентов", — уточнил Бабак.
https://ria.ru/20211106/diagnoz-1757847409.html
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общество, медицина, здоровье, легкие, курение, россия, коронавирус covid-19, сергей бабак
Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"
Врач Бабак: болезни легких увеличивают опасность COVID-19
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Сочетание COVID-19 с некоторыми заболеваниями крайне опасно, предупредил в интервью радио Sputnik
врач-пульмонолог Сергей Бабак. Он дал совет, как уменьшить риск.
Коронавирусная инфекция в первую очередь поражает легкие человека. И если она накладывается на другие тяжелые болезни этого органа, опасность повышается многократно, объяснил Бабак.
"Есть такая болезнь — идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие "сморщиваются". На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком", — сказал Сергей Бабак.
Установлено, что риск развития ИЛФ возрастает при курении
. Существует и другое заболевание со схожими последствиями, и оно тоже связано с табаком.
"Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже "старит" легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", — пояснил пульмонолог.
Вакцинация против COVID-19 и отказ от курения снизят вероятность такого развития событий. После того, как человек покончит с вредной привычкой, легкие постепенно начнут восстанавливаться, продолжил Бабак. Чем меньше стаж курения и количество выкуренных сигарет, тем успешнее будет этот процесс.
По словам врача, темп и объем восстановления легких подсчитываются по специальной методике.
"Есть формула, чтобы посчитать индекс курения, или число пачка/лет. Для этого берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше десяти, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до десяти пачка/лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведет к восстановлению легочных функций на 40 процентов", — уточнил Бабак.