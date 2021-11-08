https://ria.ru/20211108/bomba-1757988700.html

Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"

Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу" - РИА Новости, 08.11.2021

Пульмонолог рассказал, с какими болезнями COVID создает "атомную бомбу"

Сочетание COVID-19 с некоторыми заболеваниями крайне опасно, предупредил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Бабак. Он дал совет, как уменьшить... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T02:15

2021-11-08T02:15

2021-11-08T02:15

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сочетание COVID-19 с некоторыми заболеваниями крайне опасно, предупредил в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Бабак. Он дал совет, как уменьшить риск.Коронавирусная инфекция в первую очередь поражает легкие человека. И если она накладывается на другие тяжелые болезни этого органа, опасность повышается многократно, объяснил Бабак.Установлено, что риск развития ИЛФ возрастает при курении. Существует и другое заболевание со схожими последствиями, и оно тоже связано с табаком."Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже "старит" легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека", — пояснил пульмонолог.Вакцинация против COVID-19 и отказ от курения снизят вероятность такого развития событий. После того, как человек покончит с вредной привычкой, легкие постепенно начнут восстанавливаться, продолжил Бабак. Чем меньше стаж курения и количество выкуренных сигарет, тем успешнее будет этот процесс.По словам врача, темп и объем восстановления легких подсчитываются по специальной методике."Есть формула, чтобы посчитать индекс курения, или число пачка/лет. Для этого берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на двадцать. Если полученное число больше десяти, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до десяти пачка/лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведет к восстановлению легочных функций на 40 процентов", — уточнил Бабак.

https://ria.ru/20211106/diagnoz-1757847409.html

https://ria.ru/20211102/myasnikov-1757455290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, здоровье, легкие, курение, россия, коронавирус covid-19, сергей бабак