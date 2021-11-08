https://ria.ru/20211108/bolezn-1758087934.html

Ученые призвали не спать дольше 6,5 часов

Врачи рассказали, почему вредно спать более 6,5 часа - РИА Новости, 08.11.2021

Ученые призвали не спать дольше 6,5 часов

Продолжительность сна более 6,5 часа в сутки может способствовать снижению когнитивных способностей, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:25

2021-11-08T16:25

2021-11-08T18:01

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Продолжительность сна более 6,5 часа в сутки может способствовать снижению когнитивных способностей, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, сообщает научный журнал Brain.В исследовании, которое длилось пять лет, участвовали сто пожилых добровольцев в возрасте от 75 до 80 лет. У 88 из них в начале эксперимента отсутствовали какие-либо признаки деменции, остальные страдали от различных когнитивных нарушений.Чтобы изучить длительность и качество сна участников, специалисты прибегли к электроэнцефалографии. Они зафиксировали на голове испытуемых специальные электроды, с помощью которых измеряли состояние покоя и отдыха промежутками в четыре-шесть ночей.Во время исследования ученые учитывали возраст и наследственность добровольцев, а также наличие отложений тау-белка и бета-амилоида, связанных с болезнью Альцгеймера.Изучив данные, специалисты выяснили, что на когнитивные функции мозга негативно влияет как недостаток сна (менее 4,5 часа), так и переизбыток (более 6,5 часа).Ранее польские исследователи установили, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления требуется больше недели отдыха.

https://ria.ru/20211103/geny-1757608439.html

https://ria.ru/20211013/dementsiya-1754301256.html

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общество