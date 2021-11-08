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Ученые призвали не спать дольше 6,5 часов
Врачи рассказали, почему вредно спать более 6,5 часа - РИА Новости, 08.11.2021
Ученые призвали не спать дольше 6,5 часов
Продолжительность сна более 6,5 часа в сутки может способствовать снижению когнитивных способностей, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:25
2021-11-08T18:01
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Продолжительность сна более 6,5 часа в сутки может способствовать снижению когнитивных способностей, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, сообщает научный журнал Brain.В исследовании, которое длилось пять лет, участвовали сто пожилых добровольцев в возрасте от 75 до 80 лет. У 88 из них в начале эксперимента отсутствовали какие-либо признаки деменции, остальные страдали от различных когнитивных нарушений.Чтобы изучить длительность и качество сна участников, специалисты прибегли к электроэнцефалографии. Они зафиксировали на голове испытуемых специальные электроды, с помощью которых измеряли состояние покоя и отдыха промежутками в четыре-шесть ночей.Во время исследования ученые учитывали возраст и наследственность добровольцев, а также наличие отложений тау-белка и бета-амилоида, связанных с болезнью Альцгеймера.Изучив данные, специалисты выяснили, что на когнитивные функции мозга негативно влияет как недостаток сна (менее 4,5 часа), так и переизбыток (более 6,5 часа).Ранее польские исследователи установили, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления требуется больше недели отдыха.
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общество
16:25 08.11.2021 (обновлено: 18:01 08.11.2021)
 
Врачи рассказали, почему вредно спать более 6,5 часа

Ученые из Университета Вашингтона: сон более 6,5 часа способствует появлению деменции

© Pixabay / Claudio_ScottСон
Сон - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Pixabay / Claudio_Scott
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Продолжительность сна более 6,5 часа в сутки может способствовать снижению когнитивных способностей, к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона, сообщает научный журнал Brain.
В исследовании, которое длилось пять лет, участвовали сто пожилых добровольцев в возрасте от 75 до 80 лет. У 88 из них в начале эксперимента отсутствовали какие-либо признаки деменции, остальные страдали от различных когнитивных нарушений.
Чтобы изучить длительность и качество сна участников, специалисты прибегли к электроэнцефалографии. Они зафиксировали на голове испытуемых специальные электроды, с помощью которых измеряли состояние покоя и отдыха промежутками в четыре-шесть ночей.
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Во время исследования ученые учитывали возраст и наследственность добровольцев, а также наличие отложений тау-белка и бета-амилоида, связанных с болезнью Альцгеймера.
Изучив данные, специалисты выяснили, что на когнитивные функции мозга негативно влияет как недостаток сна (менее 4,5 часа), так и переизбыток (более 6,5 часа).
Ранее польские исследователи установили, что после десяти дней регулярного недосыпания организму для восстановления требуется больше недели отдыха.
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