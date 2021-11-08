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Болдуин: на съемках сцен с оружием должен присутствовать полицейский
Болдуин: на съемках сцен с оружием должен присутствовать полицейский - РИА Новости, 08.11.2021
Болдуин: на съемках сцен с оружием должен присутствовать полицейский
Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, заявил, что при съемках сцен с оружием должен... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:50
2021-11-08T17:50
2021-11-08T17:50
культура
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
кино и сериалы
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, заявил, что при съемках сцен с оружием должен присутствовать специально нанятый полицейский.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" ("Ржавчина"), при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы, которая произошла 21 октября, погибла женщина-оператор, режиссер был тяжело ранен. Обвинения против актера пока не выдвинуты, ведется расследование."На съемках любого фильма или телешоу, в которых используется оружие - фальшивое или нет - должен присутствовать полицейский, нанятый продюсерской компанией, чтобы специально следить за безопасностью оружия", - говорится в сообщении, которое Болдуин распространил в своих аккаунтах в соцсетях.Ранее сам Болдуин назвал гибель женщины-кинооператора от выпущенной им пули несчастным случаем из разряда "одно событие на триллион" и сообщил, что вряд ли возобновит съемки вестерна, где произошла трагедия.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), кино и сериалы, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
Болдуин: на съемках сцен с оружием должен присутствовать полицейский
Болдуин после инцидента со стрельбой: на съемках сцен с оружием должен быть полицейский