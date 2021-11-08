https://ria.ru/20211108/berkut-1758143327.html

Киев хочет судить за госизмену силовика, перешедшего в российский "Беркут"

Киев хочет судить за госизмену силовика, перешедшего в российский "Беркут" - РИА Новости, 08.11.2021

Киев хочет судить за госизмену силовика, перешедшего в российский "Беркут"

Украинская генпрокуратура заявила, что в государственной измене подозревают бывшего силовика из украинского "Беркута", который после госпереворота на Украине... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:28

2021-11-08T23:28

2021-11-08T23:28

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КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Украинская генпрокуратура заявила, что в государственной измене подозревают бывшего силовика из украинского "Беркута", который после госпереворота на Украине принял присягу в российском "Беркуте" в Крыму.Ведомство заявляет, что фигурант с марта по сентябрь 2014 года, находясь в Крыму, "решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины". По утверждению украинской генпрокуратуры, с этой целью он принял присягу сотрудника подразделения "Беркут" МВД России в Крыму.Санкция инкриминируемых ему статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Имя подозреваемого не сообщается.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211108/lavroy-1758072269.html

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в мире, киев, республика крым, москва, верховная рада украины, россия