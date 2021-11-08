Киев хочет судить за госизмену силовика, перешедшего в российский "Беркут"
Киев хочет судить за госизмену силовика, перешедшего в российский "Беркут" в Крыму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВручение служебных удостоверений сотрудникам ЦСН ГУ МВД России по г. Москве
КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Украинская генпрокуратура заявила, что в государственной измене подозревают бывшего силовика из украинского "Беркута", который после госпереворота на Украине принял присягу в российском "Беркуте" в Крыму.
"Сообщено о новом подозрении бывшему заместителю командира подразделения милиции особого назначения "Беркут". Экс-правоохранитель с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, совершенном 11 декабря 2013 года с целью противодействия мирным акциям протеста в Киеве", - говорится в сообщении.
Ведомство заявляет, что фигурант с марта по сентябрь 2014 года, находясь в Крыму, "решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины". По утверждению украинской генпрокуратуры, с этой целью он принял присягу сотрудника подразделения "Беркут" МВД России в Крыму.
Санкция инкриминируемых ему статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Имя подозреваемого не сообщается.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.