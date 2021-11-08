https://ria.ru/20211108/belorussiya-1758117120.html

Более двух тысяч беженцев находятся на границе, заявили в Белоруссии

Более двух тысяч беженцев находятся на границе, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 08.11.2021

Более двух тысяч беженцев находятся на границе, заявили в Белоруссии

Белорусский государственный пограничный комитет заявил, что перед польскими заграждениями на линии границы Белоруссии и Польши находятся более двух тысяч... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:53

2021-11-08T18:53

2021-11-08T19:01

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Белорусский государственный пограничный комитет заявил, что перед польскими заграждениями на линии границы Белоруссии и Польши находятся более двух тысяч беженцев.Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщали, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей.Со ссылкой на слова мигрантов там отмечается, что "конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758106072.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии