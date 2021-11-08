https://ria.ru/20211108/avariya-1758025215.html

В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды

В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды - РИА Новости, 08.11.2021

В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды

Авария на трубопроводе оставила без горячей воды 215 домов с населением 55 тысяч человек и 17 социально значимых объектов в Курске, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:41

2021-11-08T11:41

2021-11-08T11:42

происшествия

курск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Авария на трубопроводе оставила без горячей воды 215 домов с населением 55 тысяч человек и 17 социально значимых объектов в Курске, сообщило ГУМЧС по региону.Информация о повреждении трубопровода холодного водоснабжения, питающего котельную ООО "Теплогенерирующая компания" на улице 3-я Агрегатная, поступила спасателям днем в понедельник."На время проведения аварийно-восстановительных работ с 10.00 (мск) отключено горячее водоснабжение. В зону проведения работ попадает 215 многоквартирных жилых домов с населением 55 000 человек, 17 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.Ориентировочное время завершения работ - 16.00 мск понедельника.Население Курска составляет около 451 тысячи человек.

https://ria.ru/20211101/novosibirsk-1757144883.html

https://ria.ru/20211015/avariya-1754820157.html

курск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия