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К Земле летит опасный астероид размером с Эйфелеву башню
К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню - РИА Новости, 08.11.2021
К Земле летит опасный астероид размером с Эйфелеву башню
Астероид 4660 Nereus летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря, следует из данных NASA. Он окажется на расстоянии около 3,9 миллиона километров от планеты. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:12
2021-11-08T15:12
2021-11-08T19:51
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Астероид 4660 Nereus летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря, следует из данных NASA. Он окажется на расстоянии около 3,9 миллиона километров от планеты.Размер небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни в Париже достигает 300 метров.Американское космическое агентство классифицировало 4660 Nereus как "потенциально опасный".При этом в следующий раз астероид подлетит так близко к Земле лишь в 2112 году, минимальное расстояние между ним и планетой, предположительно, составит около 2,6 миллиона километров.В сентябре СМИ сообщали, что астероид размером со статую Свободы в Нью-Йорке пролетел рядом с Землей. Он находился на расстоянии 246 тысяч километров от планеты, что приблизительно вдвое ближе, чем от Земли до Луны. При этом астрономы заметили его не сразу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211105/asteroid-1757820839.html
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наса, космос - риа наука, весь мир, астероиды, земля
15:12 08.11.2021 (обновлено: 19:51 08.11.2021)
К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню
Астероид 4660 Nereus приблизится к Земле 11 декабря