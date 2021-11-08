https://ria.ru/20211108/aspirant-1758143457.html

В Москве в квартире нашли тело аспиранта биофака МГУ и девушки

В Москве в квартире нашли тело аспиранта биофака МГУ и девушки - РИА Новости, 08.11.2021

В Москве в квартире нашли тело аспиранта биофака МГУ и девушки

Аспирант биологического факультета МГУ и девушка найдены мертвыми в квартире на Большой Академической улице в Москве, предположительно, речь идет о суициде,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:29

2021-11-08T23:29

2021-11-08T23:29

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Аспирант биологического факультета МГУ и девушка найдены мертвыми в квартире на Большой Академической улице в Москве, предположительно, речь идет о суициде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, накануне в полицию обратился отец молодого человека: он сообщил, что получил от сына сообщение, что тот решил "не продолжать жить"."В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа: молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска", - сказал источник.По его словам, молодой человек был аспирантом биологического факультета МГУ, на жизнь зарабатывал преподаванием.

https://ria.ru/20211107/moskva-1757977932.html

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происшествия, москва, россия