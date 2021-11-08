https://ria.ru/20211108/arest-1758110004.html

Совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров" заочно арестовали

Совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров" заочно арестовали - РИА Новости, 08.11.2021

Совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров" заочно арестовали

Тверской суд Москвы в понедельник заочно арестовал совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрия Изачика, которого обвиняют в... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:12

2021-11-08T18:12

2021-11-08T18:12

происшествия

россия

борис александров

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник заочно арестовал совладельца производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрия Изачика, которого обвиняют в принуждении к сделке организованной группой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Изачик объявлен в федеральный и международный розыск. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ещё одним фигурантом дела является человек по фамилии Белиловский.По данным защиты Изачика, сейчас он находится на лечении в США, ранее следствие не связывалось с ним и не вызывало на допрос в рамках возбужденного уголовного дела. Вину Изачик не признает, а преследование считает "разрешением корпоративного конфликта с привлечением правоохранительных органов".В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы "Ростагроэкспорт" по 17% долей в своей компании ООО "Ростагрокомплекс" (входит в "Ростагроэкспорт").В иске, копия которого есть у РИА Новости, говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения.В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в "Ростагрокомплексе" перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.Между тем, компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 миллиона рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 миллионов рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, "осознал, что его обманули", и оформил у нотариуса отказ от дарения.Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но, несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО "Ростагрокомплекс" записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.Группу "Ростагроэкспорт" в 1995 году основал Борис Александров, который в ноябре 2020 года умер от последствий коронавируса. Группа стала крупным игроком на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне.У нее три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Она выпускает более 250 наименований продукции под различными брендами: сырки, сметана, творог, творожная масса, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь.

https://ria.ru/20201201/shnurov-1587078994.html

https://ria.ru/20200307/1568277701.html

https://ria.ru/20201130/aleksandrov-1586956868.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, борис александров